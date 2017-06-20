Футбол
Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКАРИА Новости 07:40
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду. Бразильский защитник, который играет за сборную России, выступает за ЦСКА с 2012 года.
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Толстой заявил в ПАСЕ, что никто не имеет права «давать уроки» России
Присутствие российской делегации на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о готовности к диалогу, однако этот диалог должен быть на равных - никто не имеет права "давать уроки" России.
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У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
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Суд арестовал московского отравителя
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Москва потребовала от Киева признать ответственность задержанных моряков по российским законам
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На втором месте находится Санкт-Петербург, где зарегистрированы 1,75 млн автомобилей.
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Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
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Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей
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Обновлено в 10:22
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Культура
РПЦ: фильм «Чернобыль» оскорбителен для ликвидаторов
По словам представителя РПЦ, задача у сценаристов была двойная.
Обновлено в 12:35
Авто
Представили новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Обновлено в 09:11
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
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Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
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Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
Обновлено в 04:25
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Перед пуском «Меркурия» поставщики-«нелегалы» уходят из торговых сетей
Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 10:17
Экономика
Власти Казахстана погасят долги ряда граждан
Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Поражение цели ударным беспилотником «КУБ-БЛА» сняли на видео
Концерн "Калашников" опубликовал видео, на котором показан в действии ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА".
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
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В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
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Обновлено в 10:59
Технологии
Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google
Роскомнадзор готов запустить процедуру наложения штрафа на Google, сообщил глава службы Александр Жаров.
Обновлено в 05:46
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Совет Федерации одобрил в среду закон, обязывающий страховщиков передать в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства страховые премии по действующим договорам страхования гражданской ответственности застройщиков от неисполнения обязательств.
Обновлено в 07:01
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Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08