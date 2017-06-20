Футбол
Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКАРИА Новости 07:40
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду. Бразильский защитник, который играет за сборную России, выступает за ЦСКА с 2012 года.
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Футбол
Вратарь «Ромы» выложил фотографию со стадиона «Спартака»
Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".
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Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
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В Москве арестовали серийного отравителя
Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.
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Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
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Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку
Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
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Мужчина облил себя бензином в центре Москвы и потребовал министра
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя России в центре столицы.
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Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.
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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Глава МВД предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что у нетрезвых водителей следует конфисковать автомобили.
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Обновлено в 14:34
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В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»
Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Путешествия
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В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Футбол
В борьбу за Зе Луиша включились два клуба из Стамбула
По информации источника, в борьбу за 28-летнего нападающего красно-белых, главным претендентом на которого до последнего времени считался «Порту», включились два стамбульских клуба.
Обновлено в 14:06
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:50
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Политика
В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост
По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко Украина и Россия всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.
Обновлено в 08:05
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Футбол
Ещенко — о матче против «Ростова», который «Спартак» проиграл
О первом матче в Австрии рассказал лишь Андрей Ещенко – как всегда прямо, открыто и без стеснения.
Обновлено в 15:22
Политика
Климкин прокомментировал ноту России по вопросу освобождения моряков
Ранее МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием вариантов освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства.
Обновлено в 14:08