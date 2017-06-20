Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКАРИА Новости 07:40

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду. Бразильский защитник, который играет за сборную России, выступает за ЦСКА с 2012 года.

Футбол Вратарь «Ромы» выложил фотографию со стадиона «Спартака» Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".

Политика Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Общество Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Происшествия В Москве арестовали серийного отравителя Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.

Происшествия В Саратове ФСБ предотвратила теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.

Шоу-бизнес Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.

Происшествия Мужчина облил себя бензином в центре Москвы и потребовал министра Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя России в центре столицы.

Политика Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Происшествия Глава МВД предложил отбирать автомобили у пьяных водителей Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что у нетрезвых водителей следует конфисковать автомобили.

Происшествия В центре Энгельса горит рынок «Изобильный» Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.

Происшествия Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Путешествия В Грузии остается 930 организованных туристов из России В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.

Футбол В борьбу за Зе Луиша включились два клуба из Стамбула По информации источника, в борьбу за 28-летнего нападающего красно-белых, главным претендентом на которого до последнего времени считался «Порту», включились два стамбульских клуба.

Театры Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.

Армия и оружие НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Гаджеты В Intel придумали, как противостоять успехам AMD В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".

Политика В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко Украина и Россия всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.

Общество Психотропные вещества нашли в организме Алибасова Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Футбол Ещенко — о матче против «Ростова», который «Спартак» проиграл О первом матче в Австрии рассказал лишь Андрей Ещенко – как всегда прямо, открыто и без стеснения.