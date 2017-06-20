Футбол

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКАРИА Новости 07:40

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду. Бразильский защитник, который играет за сборную России, выступает за ЦСКА с 2012 года.
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ЦСКА не планирует продавать Фернандеса

Советский спорт08:04

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА

РИА Новости07:40

В ЦСКА сообщили, что Фернандес не продается

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Евгений Гинер: «Фернандес не продается»

Матч ТВ08:59

Гинер заявил, что Мариу Фернандес останется в ЦСКА

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Фернандес останется в ЦСКА. Гинер успокоил армейскую торсиду

Sport.ru10:13
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Футбол

Вратарь «Ромы» выложил фотографию со стадиона «Спартака»

Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".
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Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
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Происшествия

В Москве арестовали серийного отравителя

Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Саратове ФСБ предотвратила теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Обновлено в 15:06
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Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
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Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку

Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
Обновлено в 13:26
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Мужчина облил себя бензином в центре Москвы и потребовал министра

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя России в центре столицы.
Обновлено в 05:49
Политика

Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Глава МВД предложил отбирать автомобили у пьяных водителей

Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что у нетрезвых водителей следует конфисковать автомобили.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Политика

Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана

Обновлено в 14:34
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Обновлено в 09:25
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Путешествия

В Грузии остается 930 организованных туристов из России

В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
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Футбол

В борьбу за Зе Луиша включились два клуба из Стамбула

По информации источника, в борьбу за 28-летнего нападающего красно-белых, главным претендентом на которого до последнего времени считался «Порту», включились два стамбульских клуба.
Обновлено в 14:06
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД

НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:50
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
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В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост

По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко Украина и Россия всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.
Обновлено в 08:05
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Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Футбол

Ещенко — о матче против «Ростова», который «Спартак» проиграл

О первом матче в Австрии рассказал лишь Андрей Ещенко – как всегда прямо, открыто и без стеснения.
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Климкин прокомментировал ноту России по вопросу освобождения моряков

Ранее МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием вариантов освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства.
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Марио Фернандес
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Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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