Футбол

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКАРИА Новости 07:40

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду. Бразильский защитник, который играет за сборную России, выступает за ЦСКА с 2012 года.
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ЦСКА не планирует продавать Фернандеса

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Фернандес останется в ЦСКА. Гинер успокоил армейскую торсиду

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Евгений Гинер: «Фернандес не продается»

Матч ТВ08:59

В ЦСКА сообщили, что Фернандес не продается

Sport24.ru07:43

Гинер заявил, что Мариу Фернандес останется в ЦСКА

Спорт-Экспресс08:23

Гинер: Марио Фернандес остаётся в ЦСКА, мы его не продаём

Чемпионат08:03

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА

РИА Новости07:40
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
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Трамп рассказал о быстрой войне с Ираном

25 июня Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам.
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ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
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Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске

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Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей

Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
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РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Транспорт

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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Обновлено в 09:25
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира

В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
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Двум магаданцам грозит до трех лет колонии за надпись «город отстой»

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Александр Ревва признался, что 15 лет влюблен в одну женщину

Совсем недавно Александр Ревва с супругой и дочкой побывал в гостях у Аллы Борисовны.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Обновлено в 06:22
Единоборства

Россиянин Куруглиев завоевал золото Европейских игр

Российский спортсмен Даурен Куруглиев стал победителем Европейских игр-2019 в соревнованиях по вольной борьбе.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Сергей Лемох отказался общаться с наркозависимой дочерью

Известно, что у певца есть две дочери, старшая из которых страдает от наркотической и алкогольной зависимости.
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В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников. Трагедия произошла 26 июня на полигоне "Старый Крым", пишет "Интерфакс".
Обновлено в 06:00
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
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Технологии

«Мегафон» начнет выдавать заказы из интернет-магазинов

Как рассказал газете «Коммерсантъ» гендиректор компании «Мегафон-ритейл» Кирилл Шибанов, до конца 2019 года оператор планирует открыть пункты выдачи заказов в пилотных салонах по всей географии присутствия.
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BadComedian разоблачил благие намерения Собчак

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
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Происшествия

В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха

Обновлено в 09:56
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В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
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Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
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Военная прокуратура ЗВО Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ, который в ходе обыска загородного дома предпринимателя воткнул ему в энное место карабин «Тигр», об этом пишет «ФедералПресс».
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«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
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Обновлено в 13:53
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