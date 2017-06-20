Футбол
Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКАРИА Новости 07:40
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду. Бразильский защитник, который играет за сборную России, выступает за ЦСКА с 2012 года.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Театры
Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов
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Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) поражением всего мира.
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В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
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Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр
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Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
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Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
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Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
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Наверное, стоит напомнить, что еще только в марте Владимир Александрович заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны посредством референдума.
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В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
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Умер актер и режиссер Валерий Харченко
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