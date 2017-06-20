Футбол

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКАРИА Новости 07:40

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду. Бразильский защитник, который играет за сборную России, выступает за ЦСКА с 2012 года.
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ЦСКА не планирует продавать Фернандеса

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Фернандес останется в ЦСКА. Гинер успокоил армейскую торсиду

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Гинер: Марио Фернандес остаётся в ЦСКА, мы его не продаём

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Евгений Гинер: «Фернандес не продается»

Матч ТВ08:59

Гинер заявил, что Мариу Фернандес останется в ЦСКА

Спорт-Экспресс08:23

В ЦСКА сообщили, что Фернандес не продается

Sport24.ru07:43

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА

РИА Новости07:40
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Театры

Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства поножовщины и стрельбы в Петербурге

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.
Обновлено в 10:35
Политика

Порошенко назвал возвращение делегации РФ в ПАСЕ поражением мира

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) поражением всего мира.
Обновлено в 08:20
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

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Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Обновлено в 09:13
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Происшествия

«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество

Российские суды начали штрафовать за гомофобию

Обновлено в 09:25
Гаджеты

Honor запустил интернет-магазин в России

В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Общество

Тысячи человек погибнут от жары в Европе

В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Авто

В России снизились продажи LCV с пробегом

За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 161,5 тысяч единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 07:41
Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Обновлено вчера в 09:59
Здоровье

Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Политика

Жириновский предложил убрать с дорог пешеходные переходы

Обновлено в 09:22
Общество

Атмосферное давление в Москве резко упадет

Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

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Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ

Обновлено в 07:18
Экономика

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

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Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
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Зеленский переводит украинскую армию под стандарты НАТО

Наверное, стоит напомнить, что еще только в марте Владимир Александрович заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны посредством референдума.
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Российские космонавты до конца года не выйдут в открытый космос

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Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

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В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
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Умер актер и режиссер Валерий Харченко

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Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Российский предприниматель, президент московского футбольного клуба ЦСКА, глава финансового комитета РФС.
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