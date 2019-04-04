Футбол

Гинер ответил на вопрос о будущем Дзагоева в ЦСКАNews.ru 08:21

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с футболистом команды Аланом Дзагоевым. В контрольном матче ЦСКА с «Картахеной» на тренировочном сборе в Испании игрок получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена — и сейчас восстанавливается.
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Евгений Гинер: "Контракт Дзагоева? А ЦСКА кого-то бросал?"

Спорт-Экспресс08:40

ЦСКА предложит контракт Дзагоеву

Вести.Ru07:07

Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева

Интерфакс-Спорт06:39

Гинер: ЦСКА не бросит Дзагоева, несмотря на травму

ТАСС06:55

Гинер: продление контракта с Эрнандесом зависит от его медпоказателей

РИА Новости06:36

Гинер: «Были ли при мне футболисты, которых ЦСКА бросил? Думаете, мы начнем с Дзагоева?»

Sport24.ru06:28

Гинер о контракте ЦСКА с Дзагоевым: «Мы не бросаем своих футболистов»

Sport.ru07:29
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Хоккей

Вайсфельд отстранён от комментирования матчей с участием «Авангарда»

«Авангард» добился отстранения комментатора «Матч ТВ», известного функционера Леонида Вайсфельда от работы на играх с участием команды.
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Футбол

Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»

Инсайды "СЭ" Хотим постоянно выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов – В одном из наших разговоров, который состоялся еще до мая 2017-го "Спартак", вы сказали, что стимул не продавать клуб заключается в том, чтобы красно-белые вновь стали чемпионами.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
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Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК и главы «Ильюшина»

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Смертность от отравления спиртным в Калининградской области растет

Сегодня, 4 апреля, в Калининграде прошло заседание областной коллегии по здравоохранению, на котором глава Минздрава Александр Кравченко заявил о том, что в самом западном регионе России отмечается рост смертности от отравления алкогольными напитками.
Обновлено в 11:15
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Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока

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Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля

Обновлено в 10:47
Хоккей

Между игроками «Салавата» и «Авангарда» произошла массовая драка

Обновлено в 12:46
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца

Обновлено в 12:44
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Политика

Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна

Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Политика

Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену санкций и российских контрмер с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В Саратовской области спасли двух девочек с дрейфующей льдины

Спасатели в четверг сняли двух 15-летних девочек с дрейфующей льдины на реке Волга в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
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Шоу-бизнес

Елена Малышева порекомендовала спать не больше 5 часов в сутки

По признанию Малышевой, мужчина спит не более 4-5 часов и при этом цитирует императора Наполеона: «Я сплю не больше четырех часов, старики не больше пяти, солдаты шести, женщины семи, дети восьми, а девять могут позволить себе спать только больные».
Обновлено в 12:49
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В Саратове распылили газовый баллончик в школе

Обновлено в 09:53
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Обновлено в 09:02
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Футбол

Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина

Обновлено в 12:41
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Обновлено в 10:30
Политика

Трамп встретится с вице-премьером КНР 4 апреля

В четверг, 4 апреля, президент США Дональд Трамп примет в белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ для проведения очередного этапа торговых переговоров.
Обновлено в 03:38
Политика

Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус

Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Футбол

Роналду проиграл суд журналистам

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Наука

Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые

"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше

Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе.
Обновлено в 06:17
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В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
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Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова

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Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.
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Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
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Российский предприниматель, президент московского футбольного клуба ЦСКА, глава финансового комитета РФС.
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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