Футбол

Гинер: ЦСКА не бросит Дзагоева, несмотря на травмуТАСС 06:55

Футбольный клуб ЦСКА продолжит отношения с полузащитником Аланом Дзагоевым, несмотря на травму. Об этом журналистам в среду сказал президент ФК ЦСКА Евгений Гинер. В феврале Дзагоев перенес операцию в связи с травмой передней крестообразной связки правого колена.
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Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева

Интерфакс-Спорт06:39

ЦСКА предложит контракт Дзагоеву

Вести.Ru07:07

Гинер: ЦСКА не бросит Дзагоева, несмотря на травму

ТАСС06:55

Евгений Гинер: "Контракт Дзагоева? А ЦСКА кого-то бросал?"

Спорт-Экспресс08:40

Гинер: продление контракта с Эрнандесом зависит от его медпоказателей

РИА Новости06:36

Гинер: «Были ли при мне футболисты, которых ЦСКА бросил? Думаете, мы начнем с Дзагоева?»

Sport24.ru06:28

Гинер о контракте ЦСКА с Дзагоевым: «Мы не бросаем своих футболистов»

Sport.ru07:29
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Кино

Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 05:12
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Общество

Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой

Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Транспорт

В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны

Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Политика

Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
Обновлено в 06:43
Авто

Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля

Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

Семин верит в возвращение Кокорина и Мамаева в футбол

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно решения суда продлить срок ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбек "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Екатеринбурге смягчили приговор тренеру, осуждённому за педофилию

Обновлено в 09:26
Политика

В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.
Обновлено в 08:20
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Здоровье

Диетолог Дмитрий Никитюк: рекомендую каждый день есть супы

Обновлено в 08:51
Авто

Lada Largus «для экономных» поступила в продажу

4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400

Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
Футбол

Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено в 09:29
Наука

Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды

Новое исследование показывает, что домашние кошки (Felis catus), как и собаки, узнают свое имя и различают его даже среди похожих слов.
Обновлено в 09:17
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Политика

В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна

Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
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Евгений Леннорович Гинер
Российский предприниматель
Российский предприниматель, президент московского футбольного клуба ЦСКА, глава финансового комитета РФС.
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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