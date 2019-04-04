Футбол
Гинер: ЦСКА не бросит Дзагоева, несмотря на травмуТАСС 06:55
Футбольный клуб ЦСКА продолжит отношения с полузащитником Аланом Дзагоевым, несмотря на травму. Об этом журналистам в среду сказал президент ФК ЦСКА Евгений Гинер. В феврале Дзагоев перенес операцию в связи с травмой передней крестообразной связки правого колена.
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