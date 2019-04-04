Гинер: ЦСКА не бросит Дзагоева, несмотря на травмуТАСС 06:55

Футбольный клуб ЦСКА продолжит отношения с полузащитником Аланом Дзагоевым, несмотря на травму. Об этом журналистам в среду сказал президент ФК ЦСКА Евгений Гинер. В феврале Дзагоев перенес операцию в связи с травмой передней крестообразной связки правого колена.

Гинер: ЦСКА не бросит Дзагоева, несмотря на травму

Происшествия В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.

Общество Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.

Происшествия В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Общество Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Транспорт В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.

Политика Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса» Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.

Авто Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.

Футбол Семин верит в возвращение Кокорина и Мамаева в футбол Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно решения суда продлить срок ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбек "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Общество Галицкий назвал три причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.

Политика В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.

Гаджеты В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.

Политика Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Авто Lada Largus «для экономных» поступила в продажу 4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.

Армия и оружие США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400 Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.

Футбол Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.

Наука Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды Новое исследование показывает, что домашние кошки (Felis catus), как и собаки, узнают свое имя и различают его даже среди похожих слов.

Общество Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.

Авто Российский авторынок в марте вернулся к росту Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.

Политика В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».

Политика Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики «В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.