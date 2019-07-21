Футбол
Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»РИА Новости 12:59
Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме заявил, что не был близок к переходу в столичный "Спартак", а во время его переговоров с "Локомотивом" о новом контракте писали "много неправды". О продлении контракта с Гилерме "Локомотив" объявил в пятницу.
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Политика
Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партий
Первые опросы на выходе с участков - экзитполы - показывают, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.
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«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Экономика
Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиян
Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС.
Обновлено в 14:17
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Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Происшествия
Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя
Отправление «Сапсанов» задерживается в среднем на восемь-десять минут.
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Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
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Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
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Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
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Объявлено о закрытии сериала «Воронины»
Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.
Обновлено в 12:27
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона.
Обновлено в 04:16
Единоборства
Пакьяо победил Турмана и вновь стал чемпионом мира
Главным событием турнира стал бой между Мэнни Пакьяо и Китом Турманом. В бою за титул чемпиона WBA в полусреднем весе победу одержал Пакьяо.
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Авто
Сегмент SUV занимает менее 50% авторынка Санкт-Петербурга
Обновлено в 11:14
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Космос
США завершили работу над кораблем «Орион» для полета на Луну
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Появились первые данные exit poll на выборах в Верховную раду Украины
Ранее сообщалось, что в «незалежной» открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Наука
Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования
На изучение некоторых наиболее смертоносных видов опухолей выделяются наименьшие объемы средств, установило исследование.
Обновлено 19 июля в 09:28
Футбол
«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом
Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.
Обновлено в 10:46
Политика
Зеленский рассказал, когда на Украине начнутся «посадки»
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, когда в стране начнутся «посадки», заявив, что это произойдёт после назначения нового генерального прокурора.
Обновлено в 13:45
Политика
ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Общество
Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева
20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 07:14
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Число пропавших из-за паводка в Иркутской области возросло до восьми
Пропавшими без вести во время паводка в Иркутской области на утро воскресенья, 21 июля, числятся восемь человек.
Обновлено в 00:25