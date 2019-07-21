Футбол
Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»РИА Новости 12:59
Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме заявил, что не был близок к переходу в столичный "Спартак", а во время его переговоров с "Локомотивом" о новом контракте писали "много неправды". О продлении контракта с Гилерме "Локомотив" объявил в пятницу.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 00:59
Кино
Вышел трейлер российского триллера «Девятая»
Обновлено в 14:40
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено в 11:08
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Футбол
Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне
Полузащитник Локомотива Владислав Игнатьев прокомментировал победу над Тамбовом (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе Локомотив.
Обновлено в 15:07
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено в 14:57
Здоровье
«Причиной смерти стало игнорирование прав»
Проект «Группа риска», посвященный защите прав заключенных с ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и другими инфекционными заболеваниями в российских пенитенциарных учреждениях, осуществлен фондом «Русь Сидящая» при грантовой поддержке Фонда оперативной помощи ключевым группам населения ВЕЦА.
Обновлено в 18:13
Политика
Партия Зеленского готовит черновой вариант коалиционного соглашения
Глава партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что черновой вариант коалиционного соглашения уже пишется.
Обновлено в 19:21
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Музыка
Spice Girls решили выступать во время летних каникул своих детей
Участницы поп-группы Spice girls заявили о своей готовности выступать шесть недель лета, пока их маленькие дети наслаждаются школьными каникулами.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб
Обновлено в 12:02
Происшествия
Пропавшего в Польше 5-летнего россиянина нашли мертвым
Полиция Польши обнаружила тело пропавшего вечером 10 июля 5-летнего гражданина России.
Обновлено вчера в 11:32
Энергетика
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины
Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.
Обновлено в 13:46
Политика
«Праздник демократии» подошел к концу: ЦИК Украины подвел первые итоги выборов в Раду
ЦИК к настоящему моменту успел обработать только 4% избирательных бюллетеней, поэтому озвученные данные пока не окончательные.
Обновлено в 19:07
Происшествия
В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
Обновлено в 19:02
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Общество
Тайфун «Данас» обрушился на юг Приморья
Тайфун "Данас", бушевавший над территорией Северной Кореи, начал оказывать влияние на юг Приморского края.
Обновлено в 07:10
Политика
Стало известно, кто и с каким результатом проходит в новую Раду по спискам
Опросы показывают примерно ту же самую картину, которая сохранялась в последний месяц, и позволяют довольно точно предсказать результаты выборов по спискам.
Обновлено 19 июля в 02:52
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика
Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал «1+1»
Сооснователь украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что готов купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал "1+1".
Обновлено в 17:29
Гаджеты
Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро
Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
Обновлено в 11:20
Технологии
На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет
Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено в 17:27
Экономика
Рыба не ловится без приказа
Ситуация ставит под угрозу добычу более 700 тыс. тонн продукции стоимостью до 80 млрд руб. О задержке с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования РПУ президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову 19 июля.
Обновлено в 18:13