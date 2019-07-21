Футбол

Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»РИА Новости 12:59

Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме заявил, что не был близок к переходу в столичный "Спартак", а во время его переговоров с "Локомотивом" о новом контракте писали "много неправды". О продлении контракта с Гилерме "Локомотив" объявил в пятницу.
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Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»

RT на русском13:37

Гилерме: «Слухи? Я был удивлен тому, что про меня писали»

Sportbox.RU12:24

Вратарь «Локомотива» Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»

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Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»

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Гильерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»

Спорт-Экспресс12:12

Гилерме: был ли близок переход в «Спартак»? Нет

Чемпионат12:05
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
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Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
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Проект «Группа риска», посвященный защите прав заключенных с ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и другими инфекционными заболеваниями в российских пенитенциарных учреждениях, осуществлен фондом «Русь Сидящая» при грантовой поддержке Фонда оперативной помощи ключевым группам населения ВЕЦА.
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Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

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Полиция Польши обнаружила тело пропавшего вечером 10 июля 5-летнего гражданина России.
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В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем

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Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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