Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме заявил, что не был близок к переходу в столичный "Спартак", а во время его переговоров с "Локомотивом" о новом контракте писали "много неправды". О продлении контракта с Гилерме "Локомотив" объявил в пятницу.

Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»

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