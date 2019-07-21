Футбол

Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»РИА Новости 12:59

Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме заявил, что не был близок к переходу в столичный "Спартак", а во время его переговоров с "Локомотивом" о новом контракте писали "много неправды". О продлении контракта с Гилерме "Локомотив" объявил в пятницу.
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