Футбол
Soccer.ruГильерме в ЛЧ предпочёл бы сыграть против «Барселоны», «Сити» или ПСЖ
Голкипер "Локомотива" Гильерме поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. "Локомотив" оказался в четвёртой корзине и может попасть в "группу смерти". Нам всё равно, кто попадётся в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников.
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Гильерме: «„Локомотиву“ все равно, кто попадется в группе Лиги чемпионов»
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Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: интересно сыграть против «Барселоны», «Сити», «ПСЖ»
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