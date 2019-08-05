Голкипер "Локомотива" Гильерме поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. "Локомотив" оказался в четвёртой корзине и может попасть в "группу смерти". Нам всё равно, кто попадётся в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников.

Гильерме в ЛЧ предпочёл бы сыграть против «Барселоны», «Сити» или ПСЖ

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