Футбол
Soccer.ruГильерме в ЛЧ предпочёл бы сыграть против «Барселоны», «Сити» или ПСЖ
Голкипер "Локомотива" Гильерме поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. "Локомотив" оказался в четвёртой корзине и может попасть в "группу смерти". Нам всё равно, кто попадётся в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гильерме: «„Локомотиву“ все равно, кто попадется в группе Лиги чемпионов»
Спорт-Экспрессвчера в 19:40
Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: интересно сыграть против «Барселоны», «Сити», «ПСЖ»
Чемпионатвчера в 18:15
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Здоровье
Натуральные способы повысить чувствительность к инсулину
Обязательно включите в тренировки упражнения с отягощениями, которые являются одними из лучших в деле повышения чувствительности к инсулину.
MedikForum.ru 02:30
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол
Тренер «Браги»: не вижу явно слабых мест у «Спартака»
Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту в преддверии ответной игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с московским "Спартаком" заявил, что цель его команды – выход в групповую стадию турнира.
Вести.Ru вчера в 14:38
Происшествия
Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе
Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.
News.ru вчера в 12:01
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Теннис
Новак Джокович вышел в третий круг US Open
GoTennis.ru вчера в 23:59
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Экономика
Акции ЛСР с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС
Акции "Группы ЛСР" с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Московской биржи и РТС, сообщается в четверг на сайте торговой площадки.
РИА Новости 02:52
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Здоровье
Уникальную операцию на позвоночнике впервые провели российские хирурги
Царьград вчера в 22:48
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия 27 августа в 11:26
Здоровье
Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.
RT на русском 02:31
Экономика
ВСМ Москва-Петербург могут включить в магистральный план развития
Ранее в среду РЖД и консорциум немецких компаний, в который входят Siemens, Deutsche Bahn AG, Deutsche Bank, Vossloh Group, подписали меморандум о сотрудничестве в проектировании, финансировании и реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
Финмаркет вчера в 09:31
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в Сочи
Для телеведущей, которая чуть не потеряла сознание в ресторане, вызывали скорую помощь Телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в Сочи, ей вызывали скорую помощь, передает "5 канал" со ссылкой на кинорежиссера и продюсера Рената Давлетьярова.
Аргументы и Факты вчера в 21:04
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа
RT на русском 02:52
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Общество
В Приморье из-за сильных дождей ввели режим ЧС
Из-за сильных дождей, обрушившихся на Владивосток и районы края, в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Российская газета вчера в 23:22
Кино
Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
iReactor вчера в 14:44
Космос
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
Как отмечают американские исследователи, если бы эта планета была помещена в Солнечную систему, то совершала бы колебания по орбите от Марса и пояса астероидов до области за пределами Нептуна.
Planet Today вчера в 12:51
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Футбол
«Лестер» по пенальти переиграл «Ньюкасл» в Кубке английской лиги
«Ньюкасл» на своем поле уступил «Лестеру» 28 августа в матче 1/32 Кубка английской лиги по футболу. «Лестер» открыл счет на 34-й минуте.
Красная весна вчера в 20:39