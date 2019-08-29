Голкипер "Локомотива" Гильерме поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. "Локомотив" оказался в четвёртой корзине и может попасть в "группу смерти". Нам всё равно, кто попадётся в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников.

Гильерме в ЛЧ предпочёл бы сыграть против «Барселоны», «Сити» или ПСЖ

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Политика МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.

Общество В затопленном Приморье ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.

Здоровье Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях Приближается осень, а с ней — время обострений целого спектра заболеваний.

Футбол Гендиректор «Зенита» назвал трансфер Миранчуков «вопросом будущего» «Зенит» закрыл тему с переходом братьев Антона и Алексея Миранчуков из «Локомотива» в это трансферное окно.

Экономика Рост потребительского кредитования в июле замедлился до 7,6% В сообщении отмечается, что объем потребительских кредитов увеличился в июле 2019 года до 254 млрд рублей.

Общество Москвичей ждет теплая осень и поздняя зима Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве, о чем сообщил РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Политика Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.

Общество Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы Крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского найден в ходе раскопок недалеко от парка «Зарядье» в Москве.

Шоу-бизнес Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума Новый роман Ани Лорак после развода с турецким бизнесменом не обсуждал только ленивый.

Здоровье Эксперты назвали засоряющие сосуды продукты Эксперты назвали основные виды, засоряющие сосуды. Специалисты рекомендуют снизить норму употребления сахаросодержащих продуктов.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Общество Мэр Сочи решил не баллотироваться на новый срок Глава Сочи Анатолий Пахомов 29 августа заявил о своем решении не баллотироваться на должность мэра на новый срок.