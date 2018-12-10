Футбол

Гилерме рассказал о своей реакции на уход Акинфеева из сборной
Газета.Ru
вчера в 23:26

Голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме рассказал, как отреагировал на заявление вратаря о завершении карьеры в национальной команде, передают "Известия". Аргентинец отметил, что уход игрока ЦСКА стал для него неожиданностью.
Газета.Ruвчера в 23:26

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Гилерме рассказал о своей реакции на уход Акинфеева из сборной

Газета.Ruвчера в 23:26

Вратарь сборной России Гильерме рассказал об отношении к натурализации

Известиявчера в 19:39
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«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

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Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отыграл на ноль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0). Эта игра стала для 19-летнего голкипера 100-й подряд, в которых он провел полный матч.
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги победного матча с «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.
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Гильерме Маринато
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Российский футболист бразильского происхождения, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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