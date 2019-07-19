Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три годаВести.Ru вчера в 10:50
Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме. Соглашение с игроком сборной России рассчитано на три года.
Читать в источнике
Оценить
Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме — сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех.
Подробнее о событии
Показать все источники
Гильерме и «Локомотив» договорились, зачем Мирзов «Спартаку», откровенный Джанаев
Спорт-Экспрессвчера в 12:00
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Культура
Николаю Коляде не хватает четырех миллионов для «Коляда-Plays»
Обычно фестиваль «стоит» семь-девять миллионов рублей, которые я пытаюсь изыскивать.
Обновлено в 02:32
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено вчера в 16:11
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено вчера в 03:54
Футбол
«Спартак» готовится к «Ростову»
«Спартак» ожидают два гостевых матча подряд. Сначала игра в Ростове, а затем – против «Тамбова».
Обновлено 18 июля в 06:22
Политика
В Киеве предложили одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Обновлено вчера в 01:28
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Теннис
Федерер проведёт выставочный матч на крупней арене для корриды
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы самолетов пятого поколения, только когда они будут поставлены на вооружение России.
Обновлено 18 июля в 18:59
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Футбол
Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» проиграл «Боруссии»
Обновлено в 02:25
Экономика
Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции
Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Обновлено в 02:15
Футбол
Диего Симеоне хотел бы тренировать Месси
Обновлено в 01:40
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера
По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:00
Футбол
Ибрагимович сравнил себя с Ferrari
Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович отозвался об уровне соперников в американской Высшей футбольной лиге (MLS), в которой он выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Обновлено 18 июля в 16:05
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07