Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три годаВести.Ru 10:50
Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме. Соглашение с игроком сборной России рассчитано на три года.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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РФС получил разрешение на использование VAR
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Общество
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Обновлено в 07:20
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 07:11
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Экспортные перевозки угля с Кузбасса на Восток выросли в июле на 5%
Погрузка угля из Кузбасса на восточном экспортном направлении за истекший период июля выросла на 5,2%, а в целом на экспорт – на 2,3% до 0,2 млн тонн, сообщает РЖД данные за 18 дней.
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Скафандр «Сокол КВ-2» создан российскими учеными для обеспечения жизнедеятельности и работоспособности членов экипажа космического корабля в случае разгерметизации возвращаемого (спускаемого) аппарата на наиболее опасных участках полета: выведение, стыковка, расстыковка и спуск.
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
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Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
Крыши домов в Петербурге закроют от туристов с помощью охранных систем видеонаблюдения и врезных замков.
Обновлено в 06:14
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Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом
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Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30