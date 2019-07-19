Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три годаВести.Ru 10:50

Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме. Соглашение с игроком сборной России рассчитано на три года.
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