Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три годаВести.Ru 10:50
Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме. Соглашение с игроком сборной России рассчитано на три года.
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