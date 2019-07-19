Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три годаВести.Ru 10:50
Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме. Соглашение с игроком сборной России рассчитано на три года.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.
Обновлено в 10:38
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Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко дала сыну необычное имя
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко дала сыну необычное имя Екатерина Колисниченко определилась с именем для новорожденного сына.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.
Обновлено в 09:03
Интернет
Приложение FaceApp заработало миллион долларов
Разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp всего за 10 дней заработали более 1 миллиона долларов, свидетельствуют данные App Annie.
Обновлено в 10:59
Политика
Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате»
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.
Обновлено в 06:50
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Интернет
«ВКонтакте» запускает сервис для знакомств Lovina
Обновлено в 09:43
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Туристов проведут по «путинским местам» в Дрездене
Германия нашла необычный способ привлечь российских туристов. В Дрездене хотят запустить экскурсии по «местам Владимира Путина».
Обновлено в 11:32
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика
Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400
США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:40
Космос
Участник новой экспедиции МКС назвал лучшего кандидата в космонавты
Лучшим кандидатом в космонавты является человек, у которого нет волос на голове, пошутил член экспедиции МКС-60/61 Лука Пармитано во время предполетной пресс-конференции в пятницу.
Обновлено в 10:11
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Происшествия
СЖР осудил действия чиновницы, напавшей на журналистку на Кубани
Союз журналистов России (СЖР) намерен обратиться в прокуратуру Краснодарского края с просьбой дать оценку действиям помощницы мэра Новороссийска, напавшей на журналистку местной газеты Ольгу Макаренко, заявил РИА Новости глава Союза Владимир Соловьев.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Россияне атаковали инстаграм Леонардо Ди Каприо
Обновлено в 08:51
Транспорт
В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд
В Петербурге между станциями метро "Проспект Славы" и "Шушары" прошел пробный поезд.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Роза Сябитова пообещала подобрать Ирине Шейк олигарха из Подмосковья
Два месяца назад общественность потрясла новость о распаде одной из самых красивых пар Голливуда — Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 03:57
Авто
Тарга Chevrolet Corvette Stingray явилась инженерным шедевром
Модель Chevrolet Corvette Stingray с индексом C8, восьмое поколение легенды, представлено в США на специальном мероприятии.
Обновлено в 03:34
Экономика
Чистая прибыль «РуссНефти» по РСБУ за 1 полугодие выросла на 1,3%
Чистая прибыль "РуссНефти" по РСБУ за 1 полугодие 2019 года выросла на 1,3% - до 7,97 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 09:15
Политика
США надеются решить вопрос американской школы в Москве до сентября
США надеются, что вопрос вокруг англо-американской школы в Москве можно будет решить до начала учебного года, сообщил РИА Новости представитель госдепа.
Обновлено в 10:58
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак
25-летняя Лорен Фиренца (Lauren Firenza) впервые почувствовала болезненный зуд в руке и шее в сентябре 2018 года, когда выпила бокал вина на ужине с друзьями.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00