Футбол

Гильерме продлил контракт с ФК «Локомотив» на три годаАргументы и Факты 12:42

Гендиректор клуба назвал спортсмена «сильным вратарем международного уровня» Вратарь Маринато Гильерме продлил контракт с ФК «Локомотив» на три года, сообщается на сайте клуба.
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Василий Кикнадзе
Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме — сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех.
— Василий КикнадзеРИА Новости 10:39

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