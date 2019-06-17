Гильерме признан лучшим вратарем года и получил приз им. Льва ЯшинаSoccer.ru 01:43

Редакция журнала "Огонек" выбрала лучшего вратаря года. Традиционный приз имени Льва Яшина впервые получил голкипер "Локомотива" Гильерме. В минувшем сезоне страж ворот сборной России провел за "железнодорожников" 42 матча во всех турнирах и пропустил 43 гола.

Гильерме признан лучшим вратарем года и получил приз им. Льва Яшина

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Наука Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.

Хоккей «Трактор» лишил местных депутатов VIP-ложи на домашней арене VIP-ложа на ледовой арене «Трактор», где ранее смотрели матчи челябинской команды депутаты местной гордумы, была продана на весь сезон бизнесмену Валерию Бондаренко.

Политика Елена Зеленская посетила детский центр «Артек» под Киевом Первая леди Украины Елена Зеленская посетила международный детский центр «Артек» под Киевом, передает РИА «Новости».

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.

Энергетика В России вновь подорожал бензин Бензин в России в среднем за неделю подорожал на 10-11 копеек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Политика Россия и Южная Корея официально начинают переговоры о формировании ЗСТ Москва и Сеул официально договорились начать переговоры по соглашению о формировании зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами.

Футбол «Реал» презентует Родриго 18 июня "Реал" объявил, что презентация 18-летнего полузащитника Родриго намечена на час дня 18 июня.

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Шоу-бизнес Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".

Происшествия РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Здоровье В Саратовской области 762 человека заболели мышиной лихорадкой Как сообщает интернет-изданию «Новости Саратова» спецкорреспондент, одной из главных тем обсуждения стало проведение мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки на территории лесопарковых зон, а также в детских лагерях, которые находятся за чертой города.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам «В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.

Шоу-бизнес Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках» Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.

Авто Новое поколение Toyota Land Cruiser лишится моторов V8 Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser может лишиться традиционных атмосферных моторов V8.

Происшествия Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.