Футбол
Гильерме признан лучшим вратарем года и получил приз им. Льва ЯшинаSoccer.ru 01:43
Редакция журнала "Огонек" выбрала лучшего вратаря года. Традиционный приз имени Льва Яшина впервые получил голкипер "Локомотива" Гильерме. В минувшем сезоне страж ворот сборной России провел за "железнодорожников" 42 матча во всех турнирах и пропустил 43 гола.
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Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
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Елена Зеленская посетила детский центр «Артек» под Киевом
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила международный детский центр «Артек» под Киевом, передает РИА «Новости».
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Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
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Россия и Южная Корея официально начинают переговоры о формировании ЗСТ
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Врачи оценили состояние Бари Алибасова
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В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
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Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Наука
Физики научились готовить идеальные блинчики
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Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
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Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
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Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
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Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
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Здоровье
В Саратовской области 762 человека заболели мышиной лихорадкой
Как сообщает интернет-изданию «Новости Саратова» спецкорреспондент, одной из главных тем обсуждения стало проведение мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки на территории лесопарковых зон, а также в детских лагерях, которые находятся за чертой города.
Обновлено в 07:15
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
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Армия и оружие
Российский «Ночной суперохотник» успешно прошел испытания в Сирии
Новейший боевой вертолет Ми-28НМ «обкатали» в условиях гор и пустыни.
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Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено вчера в 18:00
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Обновлено вчера в 15:00
Общество
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Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser может лишиться традиционных атмосферных моторов V8.
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Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Китай восхитился «дерзким сигналом» России для НАТО
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Политика
Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер
ЕС работает над новыми отношениями с РФ, потому что без нее нет архитектуры безопасности, заявил в понедельник глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии.
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