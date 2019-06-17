Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва ЯшинаProstoProSport 18:05
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек». Вторым стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, замкнул тройку Александр Максименко из «Спартака». Победителем прошлого года был игрок ЦСКА Игорь Акинфеев.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:47, Вашингтон
Армия и оружие
Басурин: ВСУ обстреляли село Спартак
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм село Спартак на северной окраине Донецка.
Обновлено в 16:16
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Авто
В «Яндекс.Такси» появился поиск машины по всем тарифам сразу
У «Яндекс.Такси» есть разные тарифы, самый дешёвый из них — «Эконом». При заказе такси приложение предлагает выбрать тариф.
Обновлено в 05:54
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено в 14:31
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Экономика
Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах
Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Финансы
Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд
В пресс-службе ВШЭ уточнили, что 9,4 млрд рублей, предусмотренные поправками в бюджет, предназначены для покупки других зданий.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
Обновлено в 20:35
Транспорт
Глава Смидовичского городского поселения не выполнила обещание по возобновлению работы общественного транспорта
Глава Смидовичского городского поселения Светлана Новикова уверяла, что ситуация нормализуется после 10 июня, но этого не произошло: автобус на линию так и не вышел, сообщает корреспондент интернет-газеты «Набат».
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Обновлено в 19:47
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Здоровье
Взрослых и детей в ногликской поликлинике отправили в одну регистратуру
В поликлинике объединили детскую и взрослую регистратуры в одну - единую, которая расположилась на территории детского отделения.
Обновлено в 19:43
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет
14-летняя дочь известных на весь мир актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет 15 июня.
Обновлено в 05:01
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08