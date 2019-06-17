Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва ЯшинаProstoProSport вчера в 18:05
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек». Вторым стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, замкнул тройку Александр Максименко из «Спартака». Победителем прошлого года был игрок ЦСКА Игорь Акинфеев.
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Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.
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Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
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Общество
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Здоровье
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В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Футбол
Сочинский стадион «Фишт» назвали лучшим среди арен ЧМ-2018 по футболу
Команда провела по две встречи на стадионах «Нижний Новгород» и «Лужники», а также по разу сыграла на аренах в Калининграде, Сочи и Ростове-на-Дону.
Обновлено в 05:21
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Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
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На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
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Экономика
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Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
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