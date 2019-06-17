Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва ЯшинаProstoProSport вчера в 18:05
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек». Вторым стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, замкнул тройку Александр Максименко из «Спартака». Победителем прошлого года был игрок ЦСКА Игорь Акинфеев.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
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