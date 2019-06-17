Футбол
Гилерме получил приз «Вратарь года» имени Льва ЯшинаНакануне.Ru 02:30
Вратарь столичного "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме выиграл приз "Вратарь года" имени Льва Яшина по итогам минувшего сезона. Решение приняли по итогам голосования редакции журнала "Огонёк", читателей и экспертов. Россиянин бразильского происхождения впервые получил данную награду.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Здоровье
Роскачество проверит телемедицинские мобильные приложения
Роскачество запустит цифровую экспертизу телемедицинских приложений, сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 02:41
Происшествия
Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии
В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.
Обновлено в 00:51
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 01:46
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:24
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»
Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Наука
Лазер поможет создавать имплантаты любой формы
Лазерное излучение, которое уже широко применяется в медицине для модификации тканей, например, изменения формы носовой перегородки или хрящей уха, может стать инструментом для подготовки имплантатов сложных форм.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В России за год причинен ущерб экологии на 12 млрд рублей
В результате злоумышленники заготовили 800 000 куб. м древесины, ущерб составил более 4 млрд руб.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба
Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться с одним из лидеров команды Полем Погба.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге
Как выяснили военные следователи, ДТП, в результате которого КаМАЗ, перевозивший ракетно-пушечную установку «Панцирь-С», перевернулся из-за большой ямы на проезжей части.
Обновлено в 00:56
Общество
Медики назвали самый эффективный способ похудеть
Ученые из Университета в Хельсинки рассказали, что самым эффективным способом борьбы с лишним весом является кручение обруча хулахуп.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Обновлено вчера в 07:17
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.
Обновлено в 02:18
Авто
Умелец поставил на УАЗ двигатель от Toyota Land Cruiser
Пока настоящий «Русский Прадо» от УАЗ в разработке, находчивые умельцы решили не ждать «у моря погоды» и выполнили ряд доработок самостоятельно.
Обновлено в 00:59
Кино
Зак Снайдер показал кадры с Дарксайдом и кораблём Зелёных фонарей из своей версии «Лиги Справедливости»
Устройство вызывает в памяти его семью — а на фоне при этом можно разглядеть как корабль Зелёных фонарей.
Обновлено в 02:32
Авто
Новый внедорожник на базе Toyota Crown получил электрическую версию
Китайский автогигант FAW готовит к дебюту новую ультрасовременную модификацию роскошного внедорожника Hongqi HS7, который разработан на одной на платформе с Toyota Crown предыдущего поколения.
Обновлено вчера в 23:27
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено 15 июня в 12:36
Экономика
На Камчатке с 1 июля снизят тарифы на отопление и горячую воду
Тарифы на отопление и горячую воду с первого июля будут снижены для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки, заявляет пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 02:25