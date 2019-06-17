Футбол

Гилерме получил приз «Вратарь года» имени Льва ЯшинаНакануне.Ru 02:30

Вратарь столичного "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме выиграл приз "Вратарь года" имени Льва Яшина по итогам минувшего сезона. Решение приняли по итогам голосования редакции журнала "Огонёк", читателей и экспертов. Россиянин бразильского происхождения впервые получил данную награду.
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