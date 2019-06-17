Футбол
Гилерме получил приз «Вратарь года» имени Льва ЯшинаНакануне.Ru 02:30
Вратарь столичного "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме выиграл приз "Вратарь года" имени Льва Яшина по итогам минувшего сезона. Решение приняли по итогам голосования редакции журнала "Огонёк", читателей и экспертов. Россиянин бразильского происхождения впервые получил данную награду.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
Армия и оружие
Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше
В Польше разместят Командование войск США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Мариуш Блашак.
Обновлено в 03:06
Политика
Путин подписал закон об отмене лицензирования выпуска компакт-дисков
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену лицензирования выпуска аудиовизуальной продукции, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей.
Обновлено в 09:52
Политика
Россия впервые за шесть лет участвует в авиасалоне в Ле Бурже
Россия - впервые за шесть лет - тоже участвует в салоне: партнёрство было прервано санкциями.
Обновлено в 08:00
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Украинский эксперт назвал причину опасности для ВСУ продвижения вплотную к Донецку
Сегодня украинский ресурс «Апостроф» пишет о том, что ВСУ продвинулись к Донецку настолько близко, что между украинскими позициями и городом осталась лишь река Осыковая.
Обновлено в 09:06
Футбол
Александр Бухаров покинул «Рубин» по истечении контракта
Нападающий покинул команду в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 09:25
Политика
В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко и Моторолы
В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия» была представлена информация, согласно которой спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) смогли установить имена ряда причастных к убийству лидера ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР
Обновлено в 09:19
Происшествия
Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Наука
Физики предложили схему универсального алмазного детектора темной материи
Физики из США и Израиля предложили схему детектора темной материи, в основе которого лежат сверхчистые алмазы.
Обновлено в 03:02
Технологии
Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Здоровье
Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми
В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Швеции над зданием администрации подняли флаг СССР
В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тебю подняли флаг Советского Союза, сообщает Expressen.
Обновлено в 09:22
Общество
Илон Маск заявил об удалении аккаунта в Twitter
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил, что удалил свой аккаунт в Twitter.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Лесному хозяйству Пензенской области нанесен ущерб в 700 млн рублей
Ранее в Пензенской области уже вскрывались факты незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
В результате погибли два человека, еще 10 пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33