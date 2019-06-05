Футбол
Гилерме поделился мнением о вратарском мастерстве ДзюбыRT на русском 06:09
Вратарь сборной России Гилерме считает, что форварду национальной команды Артёму Дзюбе не хватает скорости для игры в воротах.
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Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Происшествия
На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария
Четыре легковых автомобиля столкнулись в среду на 67-м километре Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:16
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Культура
Ален Делон в 83 года записал новую песню
Обновлено в 05:25
Авто
Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения
Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.
Обновлено в 05:25
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 13:54
Музыка
Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский назвал Юнкера «классным мужиком»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвёл на него впечатление «нормального дядьки» и «классного мужика».
Обновлено в 06:32
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера
Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Опрос: рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50%
На Украине зафиксирован рост рейтинга партии "Слуга народа" до 48,2%, выяснили эксперты социологической группы "Рейтинг" в ходе проведенного опроса.
Обновлено в 06:31
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона
Украинского боксера Александра Усика лишили полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе.
Обновлено в 05:58
Футбол
Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами
На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Футбол
Умер бывший президент УЕФА Юханссон
Ушел из жизни бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.
Обновлено в 02:29
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Удар «сталинской трещоткой» прямой наводкой попал на видео
Повстанцы ведут огонь из орудия, установленного на автомобиль, прямой наводкой.
Обновлено в 06:43
Политика
Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом
Обновлено в 05:07
Авто
В Тульской области официально запущен автомобильный завод Great Wall
Сегодня в индустриальном парке Узловая официально открыли производство по выпуску кроссоверов, рамных внедорожников, пикапов и легковых автомобилей.
Обновлено в 06:05
Политика
Пропустившим совещание губернаторам пожелали успехов
Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 05:30
Гаджеты
С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China
После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны
Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50