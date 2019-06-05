Футбол

Гилерме поделился мнением о вратарском мастерстве ДзюбыRT на русском 06:09

Вратарь сборной России Гилерме считает, что форварду национальной команды Артёму Дзюбе не хватает скорости для игры в воротах.
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Гильерме: «Дзюба слишком медленный, чтобы быть вратарем»

Soccer.ru06:28

Гилерме — о вратарском мастерстве Дзюбы: «Он хочет, но не может. Артем медленный для вратаря»

Sport24.ru05:54

Гильерме: «Берет ли Дзюба у меня уроки вратарского мастерства? У него нет нужных качеств»

Спорт-Экспресс06:32

«Только Чалов меня обыграл». Футболисты сборной России потренировали серию пенальти с Дзюбой в воротах

Sportbox.RU06:24

«Только Чалов меня обыграл». Футболисты сборной России потренировали серию пенальти с Дзюбой в воротах

Матч ТВ06:24

Гилерме: раз Песьяков попал в сборную, значит у него качественный уровень

Чемпионат06:30

Дзюба попробовал себя в качестве голкипера на тренировке сборной России

Евро-футбол.ру02:12
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Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Происшествия

На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария

Четыре легковых автомобиля столкнулись в среду на 67-м километре Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест 30 млн рублей у сына Абызова

Обновлено в 05:23
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Культура

Ален Делон в 83 года записал новую песню

Обновлено в 05:25
Авто

Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения

Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.
Обновлено в 05:25
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Обновлено вчера в 17:53
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
Музыка

Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно

Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика

Зеленский назвал Юнкера «классным мужиком»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвёл на него впечатление «нормального дядьки» и «классного мужика».
Обновлено в 06:32
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Опрос: рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50%

На Украине зафиксирован рост рейтинга партии "Слуга народа" до 48,2%, выяснили эксперты социологической группы "Рейтинг" в ходе проведенного опроса.
Обновлено в 06:31
Здоровье

Роспотребнадзор: половина россиянок старше 55 лет страдает от ожирения

Обновлено в 04:57
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона

Украинского боксера Александра Усика лишили полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе.
Обновлено в 05:58
Футбол

Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами

На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Юханссон

Ушел из жизни бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.
Обновлено в 02:29
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Удар «сталинской трещоткой» прямой наводкой попал на видео

Повстанцы ведут огонь из орудия, установленного на автомобиль, прямой наводкой.
Обновлено в 06:43
Политика

Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом

Обновлено в 05:07
Авто

В Тульской области официально запущен автомобильный завод Great Wall

Сегодня в индустриальном парке Узловая официально открыли производство по выпуску кроссоверов, рамных внедорожников, пикапов и легковых автомобилей.
Обновлено в 06:05
Политика

Пропустившим совещание губернаторам пожелали успехов

Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 05:30
Гаджеты

С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China

После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43
Общество

СМИ нашли темнокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 05:15
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
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