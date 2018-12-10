Футбол

Гильерме объяснил причину неудачного старта «Локомотива» в РПЛ
ФАН
03:00

Голкипер столичного «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме объяснил, с чем связан не самый выдающийся старт «железнодорожников» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
ФАН03:00

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Голкипер «Локомотива» Гилерме оценил ситуацию с натурализованными футболистами в сборной России

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Гилерме призвал россиян не переживать из-за бразильцев в сборной

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Гильерме объяснил причину неудачного старта «Локомотива» в РПЛ

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Футбол

УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА

Главным арбитром встречи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА назначен португалец Артур Диаш.
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Футбол

ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
Обновлено в 06:24
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«Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»

13 декабря в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы "Вильяреал" сыграет со "Спартаком" на своей домашней арене.
Обновлено в 06:25
Футбол

Роналду: хочу, чтобы Месси переехал в Италию

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы, чтобы Лионель Месси тоже переехал в Италию и выступал в клубе Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»

Обновлено в 06:08
Футбол

«Зенит» остается главным фаворитом РПЛ, считают букмекеры

«Зенит» проиграл второй матч подряд и уходит на зимний перерыв с преимуществом в одно очко от идущего вторым «Краснодара».
Обновлено в 06:24
Футбол

Кириченко стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 06:40
Футбол

Напавший на Глушакова фанат: «Ни о чем не жалею»

Обновлено в 06:17
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«Яндекс» назвал самого популярного человека года

Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на имена которых в 2018 году приходилось больше всего запросов от пользователей.
Обновлено в 06:39
Футбол

«МЮ» планирует купить защитника «Тоттенхэма» Алдервейрелда

Обновлено в 06:28
Футбол

Шваб и Рамселар не сыграют с «Интером»

Защитник ПСВ Даниэль Шваб и полузащитник Барт Рамселаар пропустят матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Интером".
Обновлено в 06:30
Футбол

Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»

Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол

Президент «Локомотива» Геркус вступился в Twitter за форварда Фарфана

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг сообщение журналиста Игоря Рабинера о том, что полузащитник команды Джефферсон Фарфан имел лишний вес перед заключением контракта.
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Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

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Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 02:57
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Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский футболист бразильского происхождения, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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