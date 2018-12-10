Футбол

Гильерме не считает, что «Локомотив» играл плохо в Лиге Чемпионов
Спорт день за днем
15:58

Шальке-04 — Локомотив
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
32-летний вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме не считает, что «Локомотив» «плохо играет» в Лиге Чемпионов. Московский клуб набрал первые очки в турнире в матче 5-го тура, обыграв "Галатасарай" (2:0).
Спорт день за днем15:58

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Голкипер «Локомотива» Гилерме считает, что команде в Лиге чемпионов не хватает удачи

ТАСС13:24

Гильерме не считает, что «Локомотив» играл плохо в Лиге Чемпионов

Спорт день за днем15:58

Предматчевый репортаж «Шальке-04» — «Локомотив»

Чемпионат13:30

Маринато Гилерме: «Весь „Локомотив“ мог бы сыграть лучше в Лиге чемпионов»

Матч ТВ12:26

Маринату Гильерме: «Матчи в Лиге чемпионов даются „Локомотиву“ хуже, чем в чемпионате России»

Спорт-Экспресс12:00

Гильерме: «„Локомотиву“ не хватает фарта и концентрации. Мы все могли сыграть лучше в Лиге чемпионов»

Sport24.ru11:50
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Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату»

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Семин: еще не определились с расстановкой на матч против «Шальке»

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Шальке 04
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