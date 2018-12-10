Футбол

Гильерме не считает, что «Локомотив» играл плохо в Лиге Чемпионов
Спорт день за днем
15:58

Шальке-04 — Локомотив
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
32-летний вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме не считает, что «Локомотив» «плохо играет» в Лиге Чемпионов. Московский клуб набрал первые очки в турнире в матче 5-го тура, обыграв "Галатасарай" (2:0).
Спорт день за днем15:58

Подробнее о событии

Борьба за выход в Лигу Европы. Российские клубы завершают год матчами в еврокубках

Телеканал 360°23:00

Голкипер «Локомотива» Гилерме считает, что команде в Лиге чемпионов не хватает удачи

ТАСС13:24

Гильерме не считает, что «Локомотив» играл плохо в Лиге Чемпионов

Спорт день за днем15:58

Предматчевый репортаж «Шальке-04» — «Локомотив»

Чемпионат13:30

Маринато Гилерме: «Весь „Локомотив“ мог бы сыграть лучше в Лиге чемпионов»

Матч ТВ12:26

Маринату Гильерме: «Матчи в Лиге чемпионов даются „Локомотиву“ хуже, чем в чемпионате России»

Спорт-Экспресс12:00

Гильерме: «„Локомотиву“ не хватает фарта и концентрации. Мы все могли сыграть лучше в Лиге чемпионов»

Sport24.ru11:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:35, Ашберн
Футбол

В. Игнатьев: «Локомотив» оставит на поле все силы в матче с «Шальке»

Наш первый очный матч показал, что мы ни в чём не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть.
Обновлено в 23:30
Футбол

«Ахмат» победил тульский «Арсенал»

Обновлено в 22:58
Футбол

«Атлетик» дожал «Жирону» на 90-й минуте

15-й тур чемпионата Испании завершился упорным матчем "Атлетик" - "Жирона".
Обновлено в 22:44
Футбол

«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
Обновлено в 17:53
Футбол

«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме

Обновлено в 16:15
Футбол

Шалимов: отсутствие Мамаева не чувствуется «Краснодаром»

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов, ранее возглавлявший «Краснодар», поделился мнением о том, как команда справляется с отсутствием полузащитника Павла Мамаева.
Обновлено в 22:55
Футбол

Виктор Классон: «Хочу, чтобы „Краснодар“ на мне заработал»

Обновлено в 23:17
Происшествия

Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:27
Футбол

Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом»

Уругваец пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
Обновлено в 16:01
Футбол

Хавбек «Челси» Азар рассказал о своей любви к «Реалу»

Хавбек "синих" рассказал об отношении к "сливочным" в интервью бывшему одноклубнику по французскому "Лиллю" Рио Мавуба.
Обновлено в 20:52
Футбол

Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе.
Обновлено в 20:57
Футбол

22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Обновлено в 19:50
Футбол

Николай Писарев возглавил ФК «Урожай»

В 2017-2018 годах Писарев работал главным тренером ФК «Олимпиец» (сейчас — ФК «Нижний Новгород»), с которым занял первое место в ПФЛ и завоевал право выступать в Футбольной национальной лиге, сообщает пресс-служба ФК «Урожай».
Обновлено в 22:46
Футбол

Защитник «Рубина» включён в европейскую сборную недели

Обновлено в 17:14
Футбол

ЦСКА прибыл в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Реалом»

Обновлено в 21:19
ещё по теме
Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский футболист бразильского происхождения, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное