Футбол
Гилерме назвал трех лучших вратарей мираГазета.Ru 07:59
Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме назвал трех лучших голкиперов мира.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
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Как сообщает The Sun, дом в Гересе, который включает в себя посадочную площадку для вертолёта, был куплен Роналду почти за £ 3,5 млн семь лет назад, однако Пепе его приобрёл с большой скидкой — всего за £ 2,3 млн.
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Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
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Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:29
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Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
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Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
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31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строительства «Северного потока-2».
Обновлено в 08:59
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Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии
Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.
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Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли хочет переехать к отцу
Подруга Анджелины Джоли заявила, что дочь актрисы хочет снова жить с отцом.
Обновлено в 06:00
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Обновлено в 08:12
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 3 неожиданно подешевел
Компания Chery сообщила об изменении рекомендованных розничных цен на кроссовер Tiggo 3. Но не в сторону повышения, а наоборот - стоимость модели уменьшилась.
Обновлено в 09:00
Спорт
Фигуристка Эшли Вагнер рассказала о пережитом насилии
Американская фигуристка-одиночница Эшли Вагнер рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств в юном возрасте.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
В России запретят продавать смартфоны с «неудаляемыми» приложениями
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Политика
Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Интернет
В «Одноклассниках» появилась маска к юбилею ВДНХ
Обновлено в 08:41
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В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
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Политика
Германия отказалась выплачивать военные репарации Польше
Германия окончательно закрыла вопрос о выплате репараций Польше за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Экономика
В России возобновлена система образовательного кредитования
Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
Обновлено в 06:17