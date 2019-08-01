Футбол
Гилерме назвал трех лучших вратарей мираSportbox.RU 04:12
Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме поделился мнением, кто является лучшими голкиперами мира на данный момент.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Авто
Стартовали продажи нового Suzuki Jimny
Внедорожник Suzuki Jimny будет представлен в России в двух комплектациях по цене от 1 359 000 до 1 569 000 рублей.
Обновлено в 05:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
Обращение о признании геноцида южных осетин рассмотрят в Госдуме
По поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина Совет Госдумы рассмотрит обращение коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин со стороны Грузии в 1920 году.
Обновлено в 07:22
Политика
В США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Обновлено в 07:17
Космос
Дым от сибирских пожаров достиг Аляски и Канады
Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы Центра космических полётов имени Годдарда, сообщил, что дым замечен вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также над крупными городами – Ванкувером (Канада) и Сиэтлом (США).
Обновлено в 07:34
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Политика
Медведев прибыл в Южно-Сахалинск
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов
Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.
Обновлено в 05:52
Музыка
Саратовский музыкант отказался от обвинений в плагиате в адрес Фадеева
Музыкант из Саратова Павел Петров, который ранее заявил о возможном плагиате музыки в песне «Я просто люблю тебя» певицы Molly, отказался от обвинений в адрес продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
Нововведения распространяются не только на ипотеки, которые граждане возьмут после изменения законодательства, но и на сделки с банками, которые были заключены ранее.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Общество
«Росконтроль» назвал некачественную «Русскую» колбасу
В экспертизе «Росконтроля» участвовала «Русская» колбаса под торговыми марками «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество
ФБК нашел у семьи заместительницы Собянина, ответственной за выборы, имущество на 6,5 млрд рублей
По данным ФБК, семья Сергуниной владеет имуществом на 6,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:24
Общество
В Нидерландах запретили скрывать лицо
В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05