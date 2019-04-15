Футбол
Гилерме назвал Сёмина своим футбольным отцомRT на русском 06:00
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме и сборной России по футболу рассказал о своём отношении к главному тренеру железнодорожников Юрию Сёмину.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика
Порошенко сообщил о своих впечатлениях от сериала с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что ужаснулся при просмотре сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с металлическими болтами в челюсти
По словам пациента, в далеком 1991 году неизвестный врач из другого региона провел ему крайне рискованную операцию, просверлив насквозь челюстную кость, и вставив самопальные болты.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлили арест
Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан до 14 июня, сообщила RNS представитель суда.
Обновлено в 07:25
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Су-25СМ уничтожают «врага» в Челябинской области: кадры ударов
Почти сотню бомб и ракет обрушили на условных боевиков штурмовики на Южном Урале. В Челябинской области стартовали учения экипажей Су-25СМ.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «Переспала бы с Дмитрием Тарасовым – свое говно, родное»
Позднее Бузова все-таки решила поменять свое решение. Она заявила, что переспит с Амираном Сардаровым, а вот Тарасова всего лишь поцелует.
Обновлено в 07:00
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Малахов раскроет тайну появления сына Сергея Зверева
В анонсе Малахов пообещал, что раскроет тайну появления мальчика в Москве.
Обновлено в 07:30
Транспорт
В Петербурге запустят «Дачный» абонемент на электрички
Как сообщили в АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания", абонементный билет "Дачный" будет действовать с 26 апреля по 30 сентября 2019 года, оформить его можно начиная с 20 апреля.
Обновлено в 05:44
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших семей российских чиновников.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Обновлено в 06:43
Общество
Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе
Обновлено в 06:20
Происшествия
ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке
В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Политика
Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»
Обновлено в 04:07
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика
Глава Ставрополья на встрече с Путиным попросил о поддержке на выборах
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах в 2019 году, глава российского государства ответил, что окончательный выбор сделают жители региона.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Музыка
Грузинский священник разогнал концерт Гребенщикова около храма
Обновлено в 07:24
Происшествия
Солдат-срочник из Башкирии погиб в Липецкой области
Напомним, на прошлой неделе солдат-срочник из Уфы погиб во время учений в Приморском крае.
Обновлено в 05:22
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Общество
Малышей в детском саду стали делить по материальному положению их родителей
По традиции родители детсадовцев по всей стране собирают деньги на организацию выпускных, а еще – на подарки воспитателям и директорам детских учреждений.
Обновлено в 07:02
Футбол
РПЛ поблагодарила «Ростов» за организацию матча со «Спартаком»
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал об организации матча 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак».
Обновлено в 07:02
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Обновлено вчера в 03:22