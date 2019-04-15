Футбол

Гилерме назвал Сёмина «футбольным отцом»News.ru 03:33

Голкипер футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме рассказал, как относится к главному тренеру команды Юрию Сёмину. Палыч (Юрий Сёмин — News.ru) для нас — особенный человек. Для нас очень важно, чтобы Палыч остался.
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Маринато Гилерме: Для нас важно, чтобы Семин остался в «Локомотиве»

Советский спорт04:05

Гильерме: «Семин — особенный человек для „Локомотива“. Он мне как отец»

Sport24.ru03:19

Гилерме: Сёмин — мой футбольный отец

Чемпионат03:11

Маринато Гилерме: «Я не против VAR, но судьи должны четко работать»

Матч ТВ03:12

Маринато Гилерме: «Я не против VAR, но судьи должны четко работать»

Sportbox.RU03:12

Гилерме назвал Сёмина «футбольным отцом»

News.ru03:33
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Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика

В МИД РФ прокомментировали попытку американца пронести мину в самолет

Попытка работника посольства США в России пронести минометную мину на борт самолета в московском аэропорту Шереметьево могла быть проверкой бдительности служб контроля.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Житель Читы, убивший женщину уксусом, получил 19 лет колонии

Обновлено в 03:31
Общество

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов

К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии

Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение

Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено 13 апреля в 11:23
Общество

ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности

Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Врачи посоветовали не принимать подолгу ванну

Обновлено в 01:55
Общество

Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля

Скорпионам на этой неделе повезет, козероги приросли к дивану, а львам не мешало бы выспаться.
Обновлено в 03:17
Общество

Жена Новосельцева обиделась на фанатов ФК Ростов

Обновлено в 03:35
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Авто

Volkswagen представил большой электрический кроссовер

Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой

Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03
Общество

Андрей Чибис назначил себе нового вице-губернатора

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области, которое уже стало привычным по понедельника в 8 утра, принесло новости о кадровых перестановках Так, Андрей Чибис сообщил, что новым врио вице-губернатора Мурманской области стала Мария Дерунова.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова

В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева помогла семье Началовой в организации похорон

Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева в своем Instagram сообщила, что Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, помогла семье умершей певицы с организацией похорон.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

Обновлено в 04:08
Происшествия

В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:08
Кино

Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов

Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»

Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах

Обновлено в 02:12
Технологии

На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора

В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика

Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
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Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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