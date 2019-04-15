Футбол
Гилерме назвал Сёмина своим футбольным отцомRT на русском 06:00
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме и сборной России по футболу рассказал о своём отношении к главному тренеру железнодорожников Юрию Сёмину.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Происшествия
На фиолетовой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:55
Политика
ФСИН не одобрила условно-досрочное освобождение Карауловой
Обновлено в 04:03
Политика
Зеленский в видеообращении призвал Порошенко заняться делом, а не шоу
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал Петра Порошенко не ходить по телеканалам, а заниматься реальными делами.
Обновлено в 05:59
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Наука
Метаанализ выявил небольшое влияние улыбки на настроение
Речь идет о гипотезе мимической обратной связи — в ее рамках считается, что эмоциональная мимика может воздействовать на соответствующие эмоции даже тогда, когда вызвана искусственным образом.
Обновлено в 03:17
Наука
В Египте нашли уникальное захоронение возрастом 1,5 тысячи лет
Российская археологическая миссия, работающая на раскопках древнего некрополя в районе археологического комплекса Дейр эль-Банат (Девичий монастырь) в оазисе эль-Фаюм в Среднем Египте совершила уникальную находку.
Обновлено в 03:35
Политика
Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки
Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).
Обновлено в 05:56
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Тарифы «Почты России» на доставку прессы могут вырасти
Мандрон отметил, что с 2015 года, когда было отменено бюджетное субсидирование подписки (ранее оно составляло 3,5 млрд ежегодно), «Почта России» каждый год направляет около 1,5 млрд рублей в виде скидок на доставку 2,5 тыс. рекомендованных советом при Минкомсвязи изданий.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Авто
Эксперты рассказали, как сэкономить на бензине
Цены на топливо стремительно растут, в связи с чем эксперты дали несколько полезных советов, которые помогут сэкономить на покупке бензина.
Обновлено вчера в 17:21
Культура
Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева
Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом
В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.
Обновлено в 04:55
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Французские сухопутные войска поддержат Джона Сноу в последней битве
К записи приложили видеоролик, в котором несколько человек изучают военную карту.
Обновлено в 06:03
Экономика
BARRON’S: На этой неделе ожидаются отчеты Goldman Sachs, Citigroup, BofA, Netflix, IBM, J&J
Вторник обещает стать напряженным днем, поскольку в этот день также ожидаются отчеты Netflix, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, United Continental Holdings и International Business Machines.
Обновлено в 04:05
Хоккей
Сергей Бобровский: «Партнеры великолепно сыграли в обороне»
Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после третьей игры первого раунда Кубка Стэнли против "Тампы" (3:1, 2-0) отметил хорошую игру в обороне.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном
Поэт-песенник Илья Резник в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о непростых отношениях с первой супругой, замдиректора ленинградского театре эстрады Региной.
Обновлено в 04:54
Авто
Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер
Очередной представитель электрического семейства ID призван дать представление о новом флагманском 7-местном вседорожнике Volkswagen, который появится в продаже уже в 2021 году.
Обновлено в 01:53
Экономика
«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск
Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
В Донбассе прошли масштабные учения ПВО ВСУ
Обновлено в 03:49