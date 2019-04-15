Футбол
Гильерме назвал Семина своим футбольным отцомНева Спорт 04:57
Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал об отношении его и команды к главному тренеру клуба Юрию Сёмину.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Происшествия
В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Общество
Еще 20 российских регионов перешли на цифровое телевещание
С понедельника, 15 апреля, аналоговое телевещание прекратится еще в 20 российских регионах, в том числе и в Москве.
Обновлено в 04:50
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Культура
В Третьяковской галерее покажут работы Эдварда Мунка
Обновлено в 12:54
Политика
Трамп посоветовал переименовать Boeing 737 MAX
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter посоветовал компании Boeing не только устранить неполадки, ставшие причиной катастроф самолетов Boeing 737 MAX, но и изменить само название этой модели.
Обновлено в 10:46
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Наука
Кардиологи назвали способ улучшить работу сердца
Специалисты Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что регулярные занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов.
Обновлено в 11:43
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Происшествия
Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
Обновлено в 05:44
Космос
Послание пришельцев на китайском озере взбудоражило ученых
Внеземные цивилизации оставили свое послание жителям Земли на одном из озер расположенных в Китае.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского
Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Политика
На парламентских выборах в Финляндии победила оппозиция
В воскресенье в Финляндии прошли парламентские выборы. К настоящему моменту стали известны результаты обработки 100 процентов бюллетеней.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой сегодня исполняется 70 лет
Артистке сегодня исполняется 70 лет. Впервые на сцену «примадонна» российской эстрады поднялась в пять лет.
Обновлено в 01:22
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Кино
Лучшим актёром «Золотой арки» признан Евгений Цыганов
Евгений Цыганов в кинокартине Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" сыграл роль смертельно больного лесника Егора, которому знахарка советует обернуться уточкой, настолько мастерски и глубоко, что актёр по праву победил в номинации "Лучший актёр".
Обновлено в 10:46
Экономика
«Группа ЛСР» в 1 квартале 2019 года увеличила продажи на 22%
Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 20% год к году и составила 113 тыс. руб. за кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 49% по сравнению с 54% в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 06:50
Спорт
Мамаев пожаловался на условия в автозаке
Обновлено в 10:40
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Политика
Российские специалисты проверяют египетские аэропорты
Обновлено в 06:43
Кино
Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову
Обновлено в 03:21