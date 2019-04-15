Футбол

Гильерме назвал Семина своим футбольным отцомНева Спорт 04:57

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал об отношении его и команды к главному тренеру клуба Юрию Сёмину.
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Гилерме назвал Сёмина своим футбольным отцом

RT на русском06:00

Маринато Гилерме: Для нас важно, чтобы Семин остался в «Локомотиве»

Советский спорт04:05

Гилерме: Сёмин — мой футбольный отец

Чемпионат03:11

Гильерме: «Семин — особенный человек для „Локомотива“. Он мне как отец»

Sport24.ru03:19

Гилерме назвал Сёмина «футбольным отцом»

News.ru03:33

Маринато Гилерме: «Я не против VAR, но судьи должны четко работать»

Sportbox.RU03:12

Маринато Гилерме: «Я не против VAR, но судьи должны четко работать»

Матч ТВ03:12
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Происшествия

В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар

Обновлено в 13:15
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Общество

Еще 20 российских регионов перешли на цифровое телевещание

С понедельника, 15 апреля, аналоговое телевещание прекратится еще в 20 российских регионах, в том числе и в Москве.
Обновлено в 04:50
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Политика

В Москве прошли переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана

Обновлено в 08:56
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Культура

В Третьяковской галерее покажут работы Эдварда Мунка

Обновлено в 12:54
Политика

Трамп посоветовал переименовать Boeing 737 MAX

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter посоветовал компании Boeing не только устранить неполадки, ставшие причиной катастроф самолетов Boeing 737 MAX, но и изменить само название этой модели.
Обновлено в 10:46
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Наука

Кардиологи назвали способ улучшить работу сердца

Специалисты Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что регулярные занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов.
Обновлено в 11:43
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Транспорт

Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»

Обновлено в 01:51
Происшествия

Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии

14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
Обновлено в 05:44
Космос

Послание пришельцев на китайском озере взбудоражило ученых

Внеземные цивилизации оставили свое послание жителям Земли на одном из озер расположенных в Китае.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Политика

На парламентских выборах в Финляндии победила оппозиция

В воскресенье в Финляндии прошли парламентские выборы. К настоящему моменту стали известны результаты обработки 100 процентов бюллетеней.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой сегодня исполняется 70 лет

Артистке сегодня исполняется 70 лет. Впервые на сцену «примадонна» российской эстрады поднялась в пять лет.
Обновлено в 01:22
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Кино

Лучшим актёром «Золотой арки» признан Евгений Цыганов

Евгений Цыганов в кинокартине Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" сыграл роль смертельно больного лесника Егора, которому знахарка советует обернуться уточкой, настолько мастерски и глубоко, что актёр по праву победил в номинации "Лучший актёр".
Обновлено в 10:46
Экономика

«Группа ЛСР» в 1 квартале 2019 года увеличила продажи на 22%

Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 20% год к году и составила 113 тыс. руб. за кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 49% по сравнению с 54% в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 06:50
Спорт

Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Обновлено в 10:40
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Общество

Минобороны опубликовало «непарадные» фотографии полководцев Победы

Обновлено в 12:45
Политика

Российские специалисты проверяют египетские аэропорты

Обновлено в 06:43
Кино

Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

Обновлено в 03:21
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Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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