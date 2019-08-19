Футбол

Гилерме извинился перед Хёведесом за удар мячом в головуЧемпионат вчера в 16:12

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
3 фото
Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме принёс извинения одноклубнику защитнику Бенедикту Хёведесу, которому он попал мячом в голову во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (2:1). Эпизод произошёл на 36-й минуте, и Хёведес от удара упал на газон.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гильерме извинился перед Хеведесом за то, что попал ему в голову мячом: «Упс, и такое бывает»

Sports.ru04:18

Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом

Sportbox.RU01:37

Гилерме извинился перед Хёведесом за удар в голову в матче с «Динамо» в РПЛ

RT на русскомвчера в 16:10

«Упс, и такое бывает». Гилерме извинился перед Хеведесом, которому попал в голову мячом

Sport24.ruвчера в 17:25

Гилерме извинился перед Хёведесом за удар мячом в голову

Чемпионатвчера в 16:12

Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом

Матч ТВ01:37

«Упс, и такое бывает». Гильерме извинился перед Хеведесом за удар в голову в матче с «Динамо»

Спорт-Экспрессвчера в 15:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика

Дания отказалась продавать Гренландию США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка

Обновлено в 04:01
Происшествия

Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области

В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Футбол

Круговой проходит медосмотр для «Зенита»

Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

МИД Сирии заявил о движущихся в Хан-Шейхун турецких БТР

Обновлено в 04:26
Экономика

Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов

Уровень исполнения расходов, заложенных в бюджете на текущий год, аудиторы называют достаточно низким — 42,5%. Наиболее низкое исполнение сложилось по направлениям «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».
Обновлено в 04:20
Кино

Česká Pozice: Россия научилась снимать блокбастеры «по-голливудски»

Чешское издание Česká Pozice опубликовало статью о развитии российского кинематографа, в которой российские фильмы рассматриваются в качестве противовеса Голливуду.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Депутат Госдумы от Татарстана раскритиковал инициативу Минздрава по штрафованию курильщиков

Врач-психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Минздрава, который предложил снижать зарплату в зависимости от количества и длительности перекуров сотрудников.
Обновлено в 04:40
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Политика

Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%

Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Бавария» объявила об аренде Коутиньо

Обновлено в 04:37
Космос

Манекен Starman за рулем Tesla Roadster совершил первый облет Солнца

Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Транспорт

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Культура

«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Происшествия

При взрывах на востоке Афганистана пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате взрывов в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Обновлено в 03:41
Политика

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Политика

Депутат призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:55
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Финансы

Курс доллара снизился до 66,33 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Футбол

«Ошибки надо уметь признавать»: Радимов поддержал Сергея Семака

Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов поддержал наставника первой команды петербуржцев Сергея Семака, который сперва раскритиковал работу судей на матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом», а затем извинился за свои слова, отметив, что никого не хотел обидеть.
Обновлено в 00:40
Космос

Судно «Алтай» отправилось к «оттаявшим» в Арктике новым островам

Сушу, которую ранее скрывали ледники, заметили из космоса Спасательное буксирное судно "Алтай" и гидрографический корабль "Горизонт" в составе экспедиции Северного флота отправились к берегам Арктики, чтобы подтвердить открытие новых островов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:05
Футбол

«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА

Обновлено вчера в 11:58
Общество

Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу»

Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.
Обновлено в 02:41
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бенедикт Хёведес
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное