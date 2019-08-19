Футбол
Гилерме извинился перед Хёведесом за удар мячом в головуЧемпионат вчера в 16:12
|2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
|3′
Себастьян Шиманьский
|13′
|27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
|48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
|59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
|64′
|67′
Гжегож Крыховяк
|68′
Брайан Идову
|78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
|82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
|83′
|84′
Владислав Игнатьев
|87′
Гильерме
|90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
18
Ордец
4
Рыков
3
Плиев
7
Кардозу
15
Нойштедтер
20
Грулев
77
Каборе
9
Н`Жи
99
Шейдаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
2
Живоглядов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
22
Джорджевич
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме принёс извинения одноклубнику защитнику Бенедикту Хёведесу, которому он попал мячом в голову во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (2:1). Эпизод произошёл на 36-й минуте, и Хёведес от удара упал на газон.
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Гилерме извинился перед Хёведесом за удар в голову в матче с «Динамо» в РПЛ
RT на русскомвчера в 16:10
«Упс, и такое бывает». Гилерме извинился перед Хеведесом, которому попал в голову мячом
Sport24.ruвчера в 17:25
«Упс, и такое бывает». Гильерме извинился перед Хеведесом за удар в голову в матче с «Динамо»
Спорт-Экспрессвчера в 15:50
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