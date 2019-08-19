Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме показал видео курьезного эпизода из матча 6-го тура РПЛ против "Динамо" (2:1). Вратарь при выносе мяча из вратарской попал в голову Бенедикту Хеведесу.

Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом

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