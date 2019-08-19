Футбол

Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячомМатч ТВ 01:37

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
2 фото
Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме показал видео курьезного эпизода из матча 6-го тура РПЛ против "Динамо" (2:1). Вратарь при выносе мяча из вратарской попал в голову Бенедикту Хеведесу.
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Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом

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