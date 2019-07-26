В рамках превью в баттле по русским скороговоркам сошлись бывшие бразильцы — защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме. Оба футболиста являются действующими игроками национальной сборной России, хотя родились в Бразилии.

Гильерме и Фернандес устроили баттл по скороговоркам

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