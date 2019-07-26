Футбол

Гильерме и Фернандес устроили баттл по скороговоркамНева Спорт 12:43

В рамках превью в баттле по русским скороговоркам сошлись бывшие бразильцы — защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме. Оба футболиста являются действующими игроками национальной сборной России, хотя родились в Бразилии.
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«Локомотив» и ЦСКА устроили «баттл» скороговорок

Спорт-Экспресс11:56

Футболисты ЦСКА и «Локомотив» устроили батл скороговорок между русскими бразильцами. ВИДЕО

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ЦСКА и «Локомотив» устроили баттл скороговорок между Гилерме и Фернандесом (видео)

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ЦСКА и «Локомотив» устроили баттл между Фернандесом и Гилерме

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ЦСКА и «Локомотив» устроили баттл между Фернандесом и Гилерме

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Гилерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам

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ЦСКА и «Локомотив» устроили баттл скороговорок между русскими бразильцами

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