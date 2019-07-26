Футбол
Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркамСпорт-Экспресс 12:51
"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик. В нем приняли участие голкипер Гильерме и защитник Мариу Фернандес.
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Несколько электричек из Петербурга встали на путях вечером в пятницу, 26 июля. Пассажиры сидели в вагонах на жаре уже около получаса.
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В справке, предоставленной адвокатами Беккенбауэра, утверждается, что «Кайзер Франц» не может дать показания, поскольку любые переживания могут поставить под угрозу жизнь легендарного футболиста.
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Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
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Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2020 году, которые должен набрать выпускник, чтобы получить аттестат об освоении программы среднего общего образования.
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МИД России ответил в Twitter на сообщение посольства Германии о «беспокойстве» по поводу выборов в Мосгордуму, призвав ведомство не вмешиваться во внутренние дела государств.
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«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао
Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.
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Микророботов научили атаковать раковые опухоли
Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме.
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Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
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Французский президент Эммануэль Макрон созвонился с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампа после недавних сообщений о введении американской стороной санкции против Франции.
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