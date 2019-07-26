"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик. В нем приняли участие голкипер Гильерме и защитник Мариу Фернандес.

Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам

Происшествия Под Павловском вечером встали электрички Несколько электричек из Петербурга встали на путях вечером в пятницу, 26 июля. Пассажиры сидели в вагонах на жаре уже около получаса.

Футбол Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".

Происшествия Пять автомобилей столкнулись на МКАД На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Авто В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.

Политика Трамп заявил об отсутствии причин не ладить с Россией Согласно документу, «хакеры из России» в соцсетях вели кампанию по дезинформации, которая была в пользу Трампа.

Экономика «Газпром» продал одному инвестору 3% акций за 139 млрд Крупнейшее с 2012 года размещение на бирже акций «Газпрома» закончилось покупкой пакета из 2,93% квазиказначейских акций одним покупателем за 139 млрд рублей.

Общество Безработица в России обновила исторический минимум Уровень безработицы в России составил 4,4% от численности всего трудоспособного населения страны.

Наука Сам себе экспериментатор Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.

Происшествия Полиция Германии ищет в мюнхенском лесу пропавших россиянок Сотрудники немецких правоохранительных органов разыскивают пропавших в середине июля двух россиянок.

Футбол Адвокаты Беккенбауэра сообщили о сильном ухудшении здоровья легендарного футболиста В справке, предоставленной адвокатами Беккенбауэра, утверждается, что «Кайзер Франц» не может дать показания, поскольку любые переживания могут поставить под угрозу жизнь легендарного футболиста.

Происшествия Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.

Общество Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2020 году, которые должен набрать выпускник, чтобы получить аттестат об освоении программы среднего общего образования.

Политика Уровень доверия россиян президенту Путину существенно вырос Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинги доверия российским политикам — показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 65,2%.

Политика МИД ответил на пост посольства ФРГ о беспокойстве из-за выборов в МГД МИД России ответил в Twitter на сообщение посольства Германии о «беспокойстве» по поводу выборов в Мосгордуму, призвав ведомство не вмешиваться во внутренние дела государств.

Футбол «Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.

Наука Микророботов научили атаковать раковые опухоли Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.

Здоровье Власти Подмосковья поддержат родителей новорожденных четверняшек Власти Подмосковья окажут поддержку семье Михайловых, в которой родились четверо детей, заявил губернатор Андрей Воробьев.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме.

Наука Разгадан главный парадокс квантовой механики Китайские ученые доказали гипотезу квантового дарвинизма, которая объясняет трудноразрешимые противоречия между квантовой механикой и классической физикой, включая знаменитый парадокс кота Шредингера.