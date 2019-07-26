Футбол
Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркамСпорт-Экспресс 12:51
"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик. В нем приняли участие голкипер Гильерме и защитник Мариу Фернандес.
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Крупное ДТП на МКАД: есть погибший и пострадавшие
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«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
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Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, 30 июля в Шанхае начнется очередной раунд консультаций с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина.
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Экономика
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Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
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Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
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Общество
Российские дипломаты посетили в тюрьме США Ярошенко и Осипову
Представители генконсульства России в Нью-Йорке посетили в четверг россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову, отбывающих наказания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут).
Обновлено в 11:02
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
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Футбол
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Обновлено в 16:51
Культура
Райкин предложил Минкульту кандидатуру директора «Сатирикона»
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин предложил Минкультуры назначить на должность директора театра нынешнего директора по маркетингу Владимира Казаченко.
Обновлено в 16:42
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Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
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Обновлено в 16:53
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п. п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Политика
МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России
Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
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Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено в 14:30
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено в 08:21
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Что касается расследования о «российском вмешательстве» в выборы, то спецпрокурору Роберту Мюллеру не удалось найти связь Трампа с Москвой, однако 24 июля он бездоказательно обвинил Россию в намерении вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года.
Обновлено в 18:10