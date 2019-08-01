Футбол
Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»Советский спорт 03:03
Вы защищаете цвета Локомотива с 2007 года, но этот сезон начинали без нового контракта.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Обновлено в 07:17
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Здоровье
В Приморье введен режим ЧС из-за африканской чумы
Обновлено в 00:05
Футбол
«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Баварию» и стал победителем Audi Cup
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Актрису Чурикову выписали из больницы
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы, сообщили РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 05:20
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
Нововведения распространяются не только на ипотеки, которые граждане возьмут после изменения законодательства, но и на сделки с банками, которые были заключены ранее.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Порошенко заявил, что он лично составлял текст Минских соглашений
Петр Порошенко, ранее занимавший пост президента Украины, заявил о том, что он лично работал над текстом Минских соглашений совместно с Ангелой Меркель, являющейся канцлером Германии.
Обновлено в 07:33
Общество
«Росконтроль» назвал некачественную «Русскую» колбасу
В экспертизе «Росконтроля» участвовала «Русская» колбаса под торговыми марками «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
Обновлено в 04:00
Экономика
В России хотят потратить 5 млрд рублей на новую породу кур
Чтобы сформировать поголовье «родительских» птиц численностью 35 тысяч, необходимо выделить на поддержку птицефабрик 5,1 млрд рублей из средств федерального бюджета, еще более 3 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Политика
Обращение о признании геноцида южных осетин рассмотрят в Госдуме
По поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина Совет Госдумы рассмотрит обращение коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин со стороны Грузии в 1920 году.
Обновлено в 07:22
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Экономика
Лисин перевел акции ПГК на контролирующую НЛМК компанию
Миллиардер Владимир Лисин перевел акции Первой грузовой компании (ПГК) на Fletcher Group Holdings, владеющую всеми его активами, включая НЛМК, следует из сообщения на сайте компании.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
«Роскосмос» планирует не менее четырех пусков с Восточного в 2020 году
Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести не менее четырех пусков ракет "Союз" с космодрома Восточный в следующем году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 07:36
Экономика
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»
Обновлено в 05:51
Общество
Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года
Если на начало года в России из-за долгов был запрещен выезд за границу 2,6 млн человек, то к 1 июля число невыездных должников выросло до 3,58 млн, говорится в материалах ФССП.
Обновлено в 06:41
Путешествия
Сегодня в Москве заработал новый короткий номер 122 для туристов
Десятизначный городской номер + 7 (495) 122-01-11 работает для связи по мобильным и городским номерам из других стран и регионов России.
Обновлено в 05:46
Общество
Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров
«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14