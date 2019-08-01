Футбол

Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»Советский спорт 03:03

Вы защищаете цвета Локомотива с 2007 года, но этот сезон начинали без нового контракта.
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Гилерме: «Готов повторить, что никогда не перейду в „Спартак“»

Sport24.ru03:02

Гильерме опроверг слухи о переходе в «Спартак»

Sport.ru04:14

Гилерме: у меня были предложения не только из России, но и из Европы

Чемпионат03:10

Маринато Гилерме: я отвечаю за свои слова – в «Спартак» не перейду

РИА Новости03:00

Маринато Гилерме: С трудом представляю себя игроком «Спартака»

Советский спорт03:30

Гилерме отклонил выгодное предложение ФК «Спартак» ради нового контракта с «Локомотивом»

ТАСС03:02

Гильерме: «Фернандес очень стесняется говорить по-русски. Но все понимает»

Спорт-Экспресс03:45
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Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Общество

Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Футбол

Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» перенесена не будет.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео

Обновлено в 07:59
Гаджеты

Lenovo выпустит в России флагманский смартфон

Сегодня проходила презентация новых смартфонов от компании Lenovo для российского рынка.
Обновлено в 08:43
Происшествия

У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей

Обновлено в 08:12
Авто

Suzuki назвала стоимость нового Jimny

Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР

Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Общество

Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу

Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Общество

Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Обновлено в 08:30
Происшествия

Суд арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 09:00
Футбол

«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»

Обновлено в 07:28
Футбол

Штоффельсхаус: «Шюррле нужно быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в России»

Бывший спортивный директор «Шальке» и московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал переход Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа.
Обновлено в 08:34
Политика

Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН

Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 20:51
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество

Алибасов намерен отсудить за отравление 100 млн рублей

Знаменитость намерен отсудить 100 миллионов рублей. В эту сумму входит компенсация за моральный вред, а также ущерб, причинённый здоровью.
Обновлено в 05:27
Политика

В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»

31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строительства «Северного потока-2».
Обновлено в 08:59
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Суд остановил работу автоматов Healthy Food на три месяца

Работа вендинговых автоматов сети Healthy Food, принадлежих компании «До луны и обратно», остановлена на три месяца после массового отравления, заявила пресс-секретарь Гагаринский суд Москвы.
Обновлено в 07:28
Общество

Шумков объяснил, почему согласился стать главой Зауралья

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков согласился возглавить этот регион, хотя мог выбрать более комфортную и высокооплачиваемую работу.
Обновлено в 06:41
Политика

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Здоровье

Ученые ТГУ: язь в Томской области на 100% заражен описторхами

Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) в ходе исследования промысловых видов рыб выявили, что язь в реках Томской области на 100% заражен описторхозом, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
Обновлено в 06:56
Общество

Молния закрыла смотровую башню на горе Ахун в Сочи

Обновлено в 07:44
Политика

Порошенко назвал себя автором минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Гаджеты

Xiaomi Mi 9T Pro поступит в продажу в Европе в середине августа

Ожидалось, что смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro поступят в продажу в Европе одновременно, но на официальном мероприятии 12 июня дебютировала только младшая модель.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Общество

Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ

ВДНХ вновь стала Главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте.
Обновлено в 05:49
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Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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