Футбол

Гильерме: «Скоро пойду учиться на спортивного директора»ProstoProSport 04:54

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Стать тренером или ассистентом – пока точно нет, ведь ничего не изменится. Возможно, позже передумаю, но сейчас мне больше интересна работа менеджера или спортивного директора.
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Гильерме: «Скоро пойду учиться на спортивного директора»

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