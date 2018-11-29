Футбол

Игорь Семшов: «„Локомотив“ заслуженно победил»
Вечерняя Москва
03:38

Экс-игрок национальной сборной России, ныне тренер тульского «Арсенала» и один из самых авторитетных футбольных экспертов Игорь Семшов прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и турецким «Галатасараем», в котором москвичи победили со счетом 2:0.
Вечерняя Москва03:38

Подробнее о событии

Игорь Семшов: «„Локомотив“ заслуженно победил»

Вечерняя Москва03:38

Маринато Гилерме: «Не верю что „Шальке“ расслабится из за отсутствия турнирной мотивации»

Матч ТВвчера в 16:21

Гильерме: «Не верю, что „Шальке“ сыграет с нами в расслабленном состоянии»

Sport24.ruвчера в 16:18

Гилерме: «Выход „Шальке“ в плей-офф не должен нас расслаблять»

Евро-футбол.рувчера в 16:04

Гильерме: «В Гельзенкирхене легкой игры не будет»

Спорт-Экспрессвчера в 15:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Футбол

Более 80 болельщиков «Рапида» поддержат команду в матче со «Спартаком»

Более 80 болельщиков «Рапида» поддержат команду в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».
Обновлено в 05:34
Футбол

Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной России

Обновлено в 05:37
Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:25
Футбол

«Зенит» ожидает до 45 тысяч болельщиков на матче с «Копенгагеном»

На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до 200 болельщиков.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Барселона» установила новый рекорд Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" после победы над голландским ПСВ досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы B. Таким образом, каталонцы в рекордный 20-й раз стали победителями в группе ЛЧ.
Обновлено в 05:15
Футбол

Арсен Венгер: «Ливерпуль» не смог создать проблемы для обороны «ПСЖ»

«Ливерпуль» хорошо прессинговал, но у меня не было ощущения, что они смогут создать проблемы для защиты «ПСЖ».
Обновлено в 03:54
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера откроет собственный сайт

Обновлено в 05:12
Футбол

Антуан Гризманн: «Игра на стадионе „Атлетико“ меня окрыляет»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал свою результативность в домашних матчах в Лиге чемпионов.
Обновлено в 03:28
Футбол

«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Давида Вильи

Обновлено в 05:33
Футбол

Капитан «Реала» не будет наказан из-за обвинений в допинге

Интернет-портал Football Leaks некоторые время назад опубликовал данные, согласно которым капитан "сливочных" провалил допинг-тексты после финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" и матча с "Малагой" в чемпионате Испании.
Обновлено в 05:37
Футбол

Защитник «Спартака» обвинил лимит в малом количестве игрового времени

Защитник московского "Спартака" Марко Петкович объяснил, почему получает малое количество игрового времени в столичной команде, передает Sport24.
Обновлено в 05:04
Футбол

Найнгголан рискует пропустить матч с «Ромой» из-за травмы

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о травме полузащитника Раджи Найнгголана в игре с «Тоттенхэм Хотспур» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1) и выразил сомнение, что хавбек сможет принять участие в матче с «Ромой» в ближайшие выходные.
Обновлено в 03:31
Футбол

Мхитарян: «По Донецку скучаю больше, чем по Киеву»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал решение УЕФА о переносе их матча с «Ворсклой» в рамках 5-го тура Лиги Европы в Киев из-за военного положения в некоторых регионах Украины.
Обновлено в 04:17
Футбол

Игрок «Арсенала» Бакаев психанул после замены в матче с «Оренбургом»

После замены на 69-й минуте полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев вспылил и высказал тренеру Игорю Черевченко свои претензии по поводу его решения.
Обновлено в 05:43
Футбол

Мертенс стал главным бомбардиром «Наполи» в еврокубках

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс стал самым результативным игроком команды за всю историю выступлений в еврокубках.
Обновлено вчера в 16:43
ещё по теме
Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский футболист бразильского происхождения, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное