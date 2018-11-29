Экс-игрок национальной сборной России, ныне тренер тульского «Арсенала» и один из самых авторитетных футбольных экспертов Игорь Семшов прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и турецким «Галатасараем», в котором москвичи победили со счетом 2:0.

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