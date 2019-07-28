Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в ИзраилеГазета.Ru 09:31
Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране. Об этом пишет The Times of Israel. Уточняется, что на щите вместе с Путиным также изображен израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
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