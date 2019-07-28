Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране. Об этом пишет The Times of Israel. Уточняется, что на щите вместе с Путиным также изображен израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле

Общество Умер один из создателей оп-арта Карлос Круз-Диез Венесуэльский художник, один из основателей оп-арта и кинетического искусства Карлос Круз-Диез скончался в Париже в возрасте 95 лет, сообщает Associated Press.

Общество В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик» Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.

Политика Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года.

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

Финансы Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.

Армия и оружие Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Автоспорт Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".

Происшествия На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Общество Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Общество В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд "Самая старая метеостанция Финляндии - 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории - 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Политика Трамп не винит Турцию за покупку С-400 У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Происшествия В Канаде спасли двух из трех запутавшихся в сетях полярных китов Спасательная экспедиция смогла обнаружить и освободить от рыболовецких снастей двух из трех полярных китов, заплывших в начале месяца в канадский залив Святого Лаврентия.

Шоу-бизнес Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов о разводе Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку без обручального кольца.

Экономика Фармритейлеры теряют покупателей Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.

Экономика Управляющие компании разнообразят ИИС Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).