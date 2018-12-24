Происшествия
В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе. Метеорит, судя по всему, очень большой, поскольку при падении он снес вершину сопки, обрушившаяся скала перекрыла русло реки Бурея, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM01:17
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Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, сейчас к месту выдвинулись две группы, одна из Верхнебуреинского района, другая — из Амурской области.
с чего всё началось
Мужчины сняли на видео огромный завал и разрушенную вершину близлежащей сопки, предположив, что такая катастрофа могла случиться от падения крупного метеорита.Московский Комсомолец05:54
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Спасатели добрались до места предполагаемого падения метеорита в Хабаровском крае
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