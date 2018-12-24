Происшествия

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
REGNUM
01:17

В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе. Метеорит, судя по всему, очень большой, поскольку при падении он снес вершину сопки, обрушившаяся скала перекрыла русло реки Бурея, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM01:17
Алексей Маслов
Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины.
— Алексей МасловТелеканал 360° 07:47
с чего всё началось
Мужчины сняли на видео
 огромный завал и разрушенную вершину близлежащей сопки, предположив, что такая катастрофа могла случиться от падения крупного метеорита.
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