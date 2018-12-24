Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
Гигантский метеорит упал в Хабаровском краеREGNUM01:17
В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе. Метеорит, судя по всему, очень большой, поскольку при падении он снес вершину сопки, обрушившаяся скала перекрыла русло реки Бурея, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM01:17
Оценить
683 человека отреагировали
Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины.
с чего всё началось
Мужчины сняли на видео огромный завал и разрушенную вершину близлежащей сопки, предположив, что такая катастрофа могла случиться от падения крупного метеорита.Московский Комсомолец05:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Спасатели добрались до места предполагаемого падения метеорита в Хабаровском крае
Хабаровский край сегодня03:00
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 08:09, Ашберн
Происшествия
В Соликамске опознали тела всех погибших при пожаре в шахте
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата
Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, никто не пострадал, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов
Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Появилось видео с места схода с рельсов электрички на Кубани
На видео можно увидеть, как первые два вагона, сойдя с путей, скатились по склону и чуть не оказались на проезжей части.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае
Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве в морозную ночь на таежной дороге в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне
Госдепартамент США опубликовал в соцсетях предупреждение о возможности террористических нападений в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Совфед предложит ограничить содержание под стражей в ходе следствия
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В ДТП на Киевском шоссе пострадали шесть человек
В московском управлении ГИБДД проинформировали о ДТП на Киевском шоссе, в котором пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Под Воронежем девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Обновлено в 04:56
Происшествия
Воровка пробралась на почту и украла пенсионные деньги
Потом подобрала ключи еще к трем дверям, пробралась в помещение кассы и открыла ящики с наличными, ключи от которых были на месте.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В бывшем особняке князя Черкасского в Петербурге произошёл пожар
В бывшем особняке князя Алексея Черкасского в Санкт-Петербурге произошёл пожар, сообщает kp.ru.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП
Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник на трассе в Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя девушка
"В воскресенье около 21:00 мск на пустыре недалеко от улицы Юбилейной в Тольятти было обнаружено тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями шеи и туловища", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Ан-24 повредил крыло при посадке в Иркутской области
Самолет Ан-24 повредил крыло, задев мачту освещения при послепосадочном рулении в аэропорту иркутского города Бодайбо.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Суд приговорил создателя секты в Омске к 3,5 годам
Житель Омска Николай Кузнецов приговорен к 3,5 годам условно за создание религиозного объединения, в котором под гипнозом выманивали у "прихожан" деньги.
Обновлено в 06:44