с чего всё началось

Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины.

В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе. Метеорит, судя по всему, очень большой, поскольку при падении он снес вершину сопки, обрушившаяся скала перекрыла русло реки Бурея, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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