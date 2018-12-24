Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
Гигантский метеорит упал в Хабаровском краеREGNUM01:17
В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе. Метеорит, судя по всему, очень большой, поскольку при падении он снес вершину сопки, обрушившаяся скала перекрыла русло реки Бурея, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM01:17
Оценить
1 240 человек отреагировали
Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины.
Подробнее о событии
Показать все источники
Спасатели добрались до места предполагаемого падения метеорита в Хабаровском крае
Хабаровский край сегодня03:00
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
Происшествия
В Мексике в авиакатастрофе погибли губернатор штата и сенатор
Обновлено в 19:33
Происшествия
В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 19:53
Происшествия
СК проверит факты издевательств вожатого над детьми на Камчатке
Обновлено в 20:32
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено в 15:31
Происшествия
В отношении Талькова-младшего возбудили уголовное дело
В отношении Игоря Талькова-младшего — сына покойного певца Игоря Талькова — возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (264.1 УК РФ), пишет 25 декабря РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Начальника колонии уволили после жалобы Толоконниковой на рабский труд
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Барселоне усилена безопасность после предупреждения США о теракте
Обновлено в 21:00
Происшествия
Кевина Спейси вызвали в суд по делу о сексуальных домогательствах
Ранее сообщалось, что массажист обвинил Кевина Спейси в сексуальном насилии.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Приплывшего на Чукотку гражданина США доставили в Москву
Судебные приставы сопроводили в Москву американца Джона Мартина, который в августе приплыл на Чукотку на лодке и был задержан российскими пограничниками.
Обновлено в 20:45
Происшествия
Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову
Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 11:30
Происшествия
В результате атаки в Кабуле погибли не менее 28 человек
По меньшей мере 28 человек погибли, еще трое получили ранения в результате атаки боевиков у правительственного здания в Кабуле, сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Приморье сидящий в клетке медведь ранил человека
В Спасске-Дальнем медведь напал на человека, серьезно покалечив его, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 20:47
Происшествия
«Уралкалий» возобновил работу рудника в Соликамске
Работа рудника «Уралкалия» в Соликамске, где 22 декабря произошел пожар, восстановлена, сообщила компания.
Обновлено в 09:53
Происшествия
СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо в 2004 году
Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщает Следственный комитет РФ.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Краснодарском крае шесть человек погибли в страшном ДТП
По предварительным данным, на 115 километре автодороги Темрюк–Краснодар-Ставрополь 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Peugeot Boxer под управлением 43-летнего водителя.
Обновлено в 21:51