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Судя по снимкам, огромный SUV сохранил сходство с концепт-каром Hyundai Grandmaster, получил зауженные фары, крупные секции "противотуманок" и огромную шестиугольную решетку радиатора.
Российская газета08:01
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