Судя по снимкам, огромный SUV сохранил сходство с концепт-каром Hyundai Grandmaster, получил зауженные фары, крупные секции "противотуманок" и огромную шестиугольную решетку радиатора.

Авто Авто «АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной LADA XRay

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Авто Авто Беспилотные автомобили получат специальный знак в России

Авто Авто Компания Haval в 2019 году представит на рынке РФ два новых кроссовера Китайская компания Haval в 2019 году привезет в Россию две новые модели.

Авто Авто General Motors закрывает заводы и сокращает персонал Концерн General Motors закрывает пять заводов на территории США и Канады, а также сократит 15% персонала.

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Авто Авто Определены финалисты конкурса Car of the Year-2019

Авто Авто Пермский дилер Mitsubishi сменил владельца Пермский дилер Mitsubishi ООО «Авто Ритейл Диамант», входящее в холдинг «УралАвтоИмпорт» сменило владельца.

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Авто Авто Ford Explorer 2020 модельного года вывели на тесты Автомобиль Ford Explorer 2020 выведен на первые дорожные тестирования.

Авто Авто Mercedes-Benz научит беспилотные автомобили общаться с людьми Компания Mercedes-Benz презентовала общественности прототип уникальной системы световой индикации, которая в итоге научит беспилотные автомобили общаться с людьми.