Авто

Гигантский кроссовер Hyundai: полностью раскрыта внешность
Российская газета
08:01

Судя по снимкам, огромный SUV сохранил сходство с концепт-каром Hyundai Grandmaster, получил зауженные фары, крупные секции "противотуманок" и огромную шестиугольную решетку радиатора.
Российская газета08:01

Подробнее о событии

Большой кроссовер Hyundai полностью рассекречен

За рулем08:50

Гигантский кроссовер Hyundai: полностью раскрыта внешность

Российская газета08:01

Новый Hyundai Palisade: качественные фото без камуфляжа

SpeedMe06:26

Полностью раскрыта внешность гигантского кроссовера Hyundai

Motor06:18

Гигантский кроссовер Hyundai Palisade: полностью раскрыта внешность

Автоновости дня08:56

Новый флагманский кроссовер Hyundai сфотографировали без камуфляжа

AutoNews06:53

Hyundai Palisade сбросил свой камуфляж

Дейли-Мотор05:55
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Авто

«АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной LADA XRay

Обновлено в 09:25
Авто

Genesis представил обновленный флагманский седан Genesis G90

Премиальное подразделение компании Hyundai – Genesis представило обновлённую флагманскую модель G90.
Обновлено в 09:17
Авто

Беспилотные автомобили получат специальный знак в России

Обновлено в 09:38
Авто

Компания Haval в 2019 году представит на рынке РФ два новых кроссовера

Китайская компания Haval в 2019 году привезет в Россию две новые модели.
Обновлено в 09:39
Авто

General Motors закрывает заводы и сокращает персонал

Концерн General Motors закрывает пять заводов на территории США и Канады, а также сократит 15% персонала.
Обновлено в 09:33
Авто

Новому Bentley Continental GT дали мягкую крышу Tweed

Цены на новинку пока не назвали. К примеру, Bentley Continental GT сейчас в РФ стоит от 14 290 000 рублей, но кабриолет будет стоить дороже.
Обновлено в 09:44
Авто

Rivian представил 760-сильный электрический пикап Rivian R1T

Электрическая силовая установка представлена четырьмя электромоторами, расположенными на каждом из колес.
Обновлено в 09:28
Авто

Lincoln показал на видео серийный кроссовер Aviator

Компания Lincoln опубликовала видеотизер нового серийного кроссовера, который будет продаваться под возрожденным названием Aviator (оригинальный «Авиатор» выпускался с 2002 по 2005 год).
Обновлено в 09:13
Авто

Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro вызвал ажиотажный спрос

У официальных дилеров Hyundai в Индии настоящий аншлаг: с момента открытия предзаказов на новое поколение Hyundai Santro (23 октября) местные автомобилисты оформили свыше 38 500 заявок на корейский хэтчбек.
Обновлено в 09:06
Авто

Определены финалисты конкурса Car of the Year-2019

Обновлено в 08:44
Авто

Пермский дилер Mitsubishi сменил владельца

Пермский дилер Mitsubishi ООО «Авто Ритейл Диамант», входящее в холдинг «УралАвтоИмпорт» сменило владельца.
Обновлено в 07:22
Авто

Mercedes показал ролик с новым купе AMG GT R Pro

Производитель из Германии Mercedes-Benz презентовал в соцсетях тизер с демонстрацией купе Mercedes-AMG GT R Pro.
Обновлено в 08:12
Авто

Ford Explorer 2020 модельного года вывели на тесты

Автомобиль Ford Explorer 2020 выведен на первые дорожные тестирования.
Обновлено в 09:31
Авто

Mercedes-Benz научит беспилотные автомобили общаться с людьми

Компания Mercedes-Benz презентовала общественности прототип уникальной системы световой индикации, которая в итоге научит беспилотные автомобили общаться с людьми.
Обновлено в 09:23
Авто

Ульяновский автозавод сформулировал манифест бренда

УАЗ выпустил манифест бренда в формате короткометражного фильма.
Обновлено в 07:25
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